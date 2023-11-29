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Published Сегодня, 15:13

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Лиса

В Белгородской области стали чаще выявлять бешенство у диких животных

29 ноября 2023, 15:13
Фото: 1MI
Лиса

Бешеную лису нашли в Белгородской области

Заболевание подтвердили у животного, привезённого из Красненского района. Это уже третий случай бешенства в ноябре и 33-й — с начала года, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Заражённую бешенством лису нашли в Белгородской области. Инфекцию выявили в патологическом материале от животного, привезённого из Красненского района.

В ноябре это уже третий случай бешенства. Первыми двумя заражёнными животными в этом месяце тоже были лисы. Их привезли из Алексеевского горокруга и Волоконовского района.

С начала года в Белгородской области обнаружено 33 бешеных животных. Случаи заболевания регистрировали в девяти районах.

В сравнении с прошлым годом выявлено бешеных диких животных. В 2022 году их было 10, а в 2023-м — уже 16. Заражёнными преимущественно были лисы.

Для борьбы с бешенством среди диких животных в лесах оставляют специальные брикет-приманки. Лекарство предназначено в том числе для лис. Только за осенний сезон оставлено более 48 тыс. таких таблеток.

Полезная «таблетка»: в белгородских лесах разложили лекарство от бешенства
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#Общество#Белгородская область#Бешенство#Инна Рогова#Белгород#Лиса
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