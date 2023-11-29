В Белгородской области стали чаще выявлять бешенство у диких животных

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Заражённую бешенством лису нашли в Белгородской области. Инфекцию выявили в патологическом материале от животного, привезённого из Красненского района.
В ноябре это уже третий случай бешенства. Первыми двумя заражёнными животными в этом месяце тоже были лисы. Их привезли из Алексеевского горокруга и Волоконовского района.
С начала года в Белгородской области обнаружено 33 бешеных животных. Случаи заболевания регистрировали в девяти районах.
В сравнении с прошлым годом выявлено бешеных диких животных. В 2022 году их было 10, а в 2023-м — уже 16. Заражёнными преимущественно были лисы.
Для борьбы с бешенством среди диких животных в лесах оставляют специальные брикет-приманки. Лекарство предназначено в том числе для лис. Только за осенний сезон оставлено более 48 тыс. таких таблеток.