В Белгородской области объявили карантин

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
В городе Бирюче в Белгородской области обнаружили очаг бешенства. В связи с этим решено ввести карантин. Соответствующий документ подписали 9 января.
Ограничительные мероприятия продлятся как минимум два месяца после убоя последнего животного, подозреваемого в наличии вируса. Эпизоотический очаг нашли в одном из домов на улице Дружбы. Неблагополучный по бешенству пункт определили в радиусе 500 метров от обнаруженного очага.
На белгородское управление ветеринарии возложили обязанность об информировании населения и главы администрации в течение суток, затем необходимо реализовать план мероприятий по ликвидации очага заболевания. Контроль за ситуацией возложили на главу регионального минсельхоза.
Ранее сообщалось, что по мусорной площадке в Алексеевке бродило бешеное животное. Произошло это в декабре 2023 года. На участке также ввели карантин на 60 дней.