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Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Собака

В Белгородской области объявили карантин

12 января 2024, 09:36
Фото: Midjourney
Собака

Новый очаг бешенства нашли в Белгородской области

В городе Бирюче действуют ограничительные мероприятия в связи с бешенством у животного. Карантин продлится как минимум два месяца, следует из постановления областного правительства.

В городе Бирюче в Белгородской области обнаружили очаг бешенства. В связи с этим решено ввести карантин. Соответствующий документ подписали 9 января.

Ограничительные мероприятия продлятся как минимум два месяца после убоя последнего животного, подозреваемого в наличии вируса. Эпизоотический очаг нашли в одном из домов на улице Дружбы. Неблагополучный по бешенству пункт определили в радиусе 500 метров от обнаруженного очага.

На белгородское управление ветеринарии возложили обязанность об информировании населения и главы администрации в течение суток, затем необходимо реализовать план мероприятий по ликвидации очага заболевания. Контроль за ситуацией возложили на главу регионального минсельхоза.

Ранее сообщалось, что по мусорной площадке в Алексеевке бродило бешеное животное. Произошло это в декабре 2023 года. На участке также ввели карантин на 60 дней.

По мусорной площадке бродило бешеное животное
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#Белгородская область#Бирюч#Животные#Карантин#Бешенство#Постановление#Белгород#Наталья Корявых
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