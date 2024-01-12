В Белгородской области объявили карантин

Ограничительные мероприятия продлятся как минимум два месяца после убоя последнего животного, подозреваемого в наличии вируса. Эпизоотический очаг нашли в одном из домов на улице Дружбы. Неблагополучный по бешенству пункт определили в радиусе 500 метров от обнаруженного очага.