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Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Бешеное животное

В Белгородской области объявили карантин из-за животного

23 января 2024, 12:12
Фото: Midjourney
Бешеное животное

Бешеное животное нашли в Белгородской области

Очаг вируса выявили в Ровеньках. В связи с этим введён карантин на два месяца. Соответствующее постановление опубликовало региональное правительство.

В Белгородской области выявлен новый случай бешенства животных. Очередной очаг заболевания в этот раз обнаружили в посёлке Ровеньки.

Эпизоотический очаг находится на улице Коллективной. Неблагополучным по бешенству пунктом определили территорию в радиусе 500 метров от указанного места.

По решению белгородского правительства на территории на два месяца введён карантин. Ограничительные мероприятия сохранятся в течение 60 дней после убоя подозреваемого в заболевании животного. Соответствующее постановление подписано 22 января.

Согласно документам с сайта регионального правительства, это уже второй случай бешенства за 2024 год в Белгородской области. Ранее вирус обнаружили у животного в Бирюче Красногвардейского района. Ограничительные мероприятия в населённом пункте также ввели на два месяца.

По состоянию на 23 января в регионе ограничительные мероприятия отменили только в одном населённом пункте. Речь о селе Иващенково Алексеевского горокруга. Там карантин ввели ещё 2 ноября, а закончился он 9 января.

В Белгородской области объявили карантин
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#Белгородская область#Ровеньки#Животные#Карантин#Бешенство#Новости Белгорода#Вирус#Заболевание#Белгород#Наталья Корявых
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