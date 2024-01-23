В Белгородской области объявили карантин из-за животного

Согласно документам с сайта регионального правительства, это уже второй случай бешенства за 2024 год в Белгородской области. Ранее вирус обнаружили у животного в Бирюче Красногвардейского района. Ограничительные мероприятия в населённом пункте также ввели на два месяца.