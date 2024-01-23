В Белгородской области объявили карантин из-за животного

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
В Белгородской области выявлен новый случай бешенства животных. Очередной очаг заболевания в этот раз обнаружили в посёлке Ровеньки.
Эпизоотический очаг находится на улице Коллективной. Неблагополучным по бешенству пунктом определили территорию в радиусе 500 метров от указанного места.
По решению белгородского правительства на территории на два месяца введён карантин. Ограничительные мероприятия сохранятся в течение 60 дней после убоя подозреваемого в заболевании животного. Соответствующее постановление подписано 22 января.
Согласно документам с сайта регионального правительства, это уже второй случай бешенства за 2024 год в Белгородской области. Ранее вирус обнаружили у животного в Бирюче Красногвардейского района. Ограничительные мероприятия в населённом пункте также ввели на два месяца.
По состоянию на 23 января в регионе ограничительные мероприятия отменили только в одном населённом пункте. Речь о селе Иващенково Алексеевского горокруга. Там карантин ввели ещё 2 ноября, а закончился он 9 января.