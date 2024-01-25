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Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

Собака

Третий случай за месяц: в Белгородской области нашли ещё одно бешеное животное

25 января 2024, 16:03
Фото: 1MI
Собака

В Белгородской области ввели карантин из-за бешеного животного

В Красненском районе с 23 января действуют ограничительные мероприятия. Карантин ввели из-за заражённого бешенством животного. Ограничения будут действовать два месяца, следует из документов белгородского правительства.

В Белгородской области в очередной раз ввели карантин из-за бешенства. Ограничительные меры с 23 января действуют в селе Камызино Красненского района. Там эпизоотический очаг обнаружили около одного из домов на улице Садовой.

Ограничительные мероприятия в населённом пункте будут действовать в течение 60 дней со дня обнаружения заболевшей особи. Радиус неблагополучного района определили в 500 метрах от границ очага.

Отметим, что это уже третий случай за 2024 год. Ранее вирус обнаружили у животного в Бирюче Красногвардейского района, а несколько дней назад, 22 января — в посёлке Ровеньки.

В Белгородской области стали чаще выявлять бешенство у диких животных
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#Белгородская область#Животные#Карантин#Бешенство#Животные карантин#Красненский район#Белгород#Александра Склярова
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