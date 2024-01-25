Третий случай за месяц: в Белгородской области нашли ещё одно бешеное животное

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
В Белгородской области в очередной раз ввели карантин из-за бешенства. Ограничительные меры с 23 января действуют в селе Камызино Красненского района. Там эпизоотический очаг обнаружили около одного из домов на улице Садовой.
Ограничительные мероприятия в населённом пункте будут действовать в течение 60 дней со дня обнаружения заболевшей особи. Радиус неблагополучного района определили в 500 метрах от границ очага.
Отметим, что это уже третий случай за 2024 год. Ранее вирус обнаружили у животного в Бирюче Красногвардейского района, а несколько дней назад, 22 января — в посёлке Ровеньки.