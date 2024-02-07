Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Собака

Четвёртый случай за начало года: у собаки под Белгородом обнаружили бешенство

7 февраля 2024, 08:41
Фото: 1MI
Собака

В Белгородской области зарегистрировали четыре случая бешенства

За начало года специалисты испытательной лаборатории исследовали 26 проб патологического материала. В четырёх случаях результат на бешенство оказался положительным. Подробности сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

В Белгородской области выявили уже четвёртый случай бешенства за 2024 год. Так, положительный результат обнаружили у собаки из Красногвардейского района.

Ограничительные меры со 2 февраля действуют в селе Засосна. Эпизоотический очаг обнаружен на улице Садовой. Карантин будет действовать в течение 60 дней со дня обнаружения заболевшей особи. Радиус неблагополучного района определили в 500 метрах от границ очага.

Всего за 2024 год специалисты отдела вирусологии Белгородской испытательной лаборатории исследовали 26 проб патологического материала. Среди заболевших бешенством выявлено три собаки и одна кошка.

Напомним, что в январе карантин из-за бешенства ввели в трёх населённых пунктах: в Бирюче Красногвардейского района, в посёлке Ровеньки и в селе Камызино Красненского района.

В Белгородской области стали чаще выявлять бешенство у диких животных
Узнать подробнее
Читайте также:
Февраль начался с карантина: ограничения ввели в Белгородской областиВ Белгородской области объявили карантин из-за животногоВ Белгородской области объявили карантин
#Общество#Белгородская область#Животные#Бешенство#Красногвардейский район#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова
Подпишитесь
Четыре дома и машина белгородцев пострадали в результате новой атаки
Сегодня, 10:39
40 дней с момента страшной трагедии: в Белгороде вспоминают погибших 30 декабря
Сегодня, 06:37
«Это недоразумение»: родителям школьников в Белгороде навязывают очное обучение?
Сегодня, 07:58
«Она получила своё развитие благодаря Белгороду». Протоирей — о Харьковской области
Сегодня, 08:08
Пьяный прапорщик стрелял по бойцам под Белгородом: один военный убит, второй ранен
Сегодня, 08:25
Мужчину ранило осколками, женщину контузило: двое рабочих пострадали в Шебекино
Сегодня, 07:24