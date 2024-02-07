Четвёртый случай за начало года: у собаки под Белгородом обнаружили бешенство

Ограничительные меры со 2 февраля действуют в селе Засосна. Эпизоотический очаг обнаружен на улице Садовой. Карантин будет действовать в течение 60 дней со дня обнаружения заболевшей особи. Радиус неблагополучного района определили в 500 метрах от границ очага.