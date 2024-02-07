Четвёртый случай за начало года: у собаки под Белгородом обнаружили бешенство

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
В Белгородской области выявили уже четвёртый случай бешенства за 2024 год. Так, положительный результат обнаружили у собаки из Красногвардейского района.
Ограничительные меры со 2 февраля действуют в селе Засосна. Эпизоотический очаг обнаружен на улице Садовой. Карантин будет действовать в течение 60 дней со дня обнаружения заболевшей особи. Радиус неблагополучного района определили в 500 метрах от границ очага.
Всего за 2024 год специалисты отдела вирусологии Белгородской испытательной лаборатории исследовали 26 проб патологического материала. Среди заболевших бешенством выявлено три собаки и одна кошка.
Напомним, что в январе карантин из-за бешенства ввели в трёх населённых пунктах: в Бирюче Красногвардейского района, в посёлке Ровеньки и в селе Камызино Красненского района.