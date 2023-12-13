День кадровых новостей: в среду белгородцы обсуждали увольнения и слухи о назначении

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Среда в Белгородской области началась с кадровых новостей. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об увольнении главы Вейделевского района Александра Алексеева. По известным данным, причиной увольнения могли стать признаки нарушения законодательства, выявленные в работе чиновника.
Тем не менее подробности пока не известны. Ситуацию изучают сотрудники правоохранительных органов.
Сам же Алексеев своё увольнение никак не комментировал. Утром он даже опубликовал пост о личном приёме граждан.
Пост чиновник занимал с декабря 2022 года — тогда его назначили врио главы администрации Вейделевского района. Полноценным главой муниципалитета Алексеев стал в феврале 2023 года.
Предшественник Алексеева тоже вызывал подозрения у правоохранителей. Анатолий Тарасенко уволился после претензий силовиков из-за подозрений в получении взятки в крупном размере.
Спустя некоторое время глава региона сообщил о ещё одном громком увольнении: пост замгубернатора покинула Юлия Щедрина. Она занимала эту должность с апреля 2020 года, параллельно работая начальником департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды.
Уточнять причину увольнения губернатор не стал, но сама чиновница свой уход прокомментировала журналистам «Фонаря». По её словам, она ушла по собственному желанию. Кто займёт её должность пока не известно.
Недавно Белгород прославился на всю страну из-за большой очереди за яйцами. Тогда чиновница объяснила ажиотаж и сообщила, что горожанам впредь будут продавать не более двух десятков яиц в руки.
Юлия Щедрина была последним заместителем главы региона, назначенным ещё при экс-губернаторе Евгении Савченко.
Кроме этого, в Telegram-каналах начала распространяться новость о том, что ушедший с должности заместителя главы администрации Белгорода по ЖКХ Александр Лоскутов может возглавить Старооскольский городской округ. Журналист Бел.Ру выяснила, что эта информация не соответствует действительности.
В настоящий момент чиновник едет в другой регион, где займёт новую должность. Поэтому очередным местом работы Лоскутова не может быть Старый Оскол.
Лоскутова назначили советником Валентина Демидова в апреле 2023 года, а в мае он возглавил департамент городского хозяйства областного центра. В Белгород чиновник приехал из Евпатории.