День кадровых новостей: в среду белгородцы обсуждали увольнения и слухи о назначении

Кроме этого, в Telegram-каналах начала распространяться новость о том, что ушедший с должности заместителя главы администрации Белгорода по ЖКХ Александр Лоскутов может возглавить Старооскольский городской округ. Журналист Бел.Ру выяснила, что эта информация не соответствует действительности.