Второе громкое увольнение за день: Щедрина уходит с поста заместителя Гладкова

Гладков сообщил об увольнении замгубернатора Юлии Щедриной

За сегодняшний день глава региона сообщил об увольнении двух чиновников. Первым стал глава Вейделевского района, который мог нарушить закон. Свой пост покинула и замгубернатора Юлия Щедрина. В чём причина её увольнения, губернатор не пояснил.