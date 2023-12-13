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Юлия Щедрина

Второе громкое увольнение за день: Щедрина уходит с поста заместителя Гладкова

13 декабря 2023, 09:19
Фото: страница Юлии Щедриной в соцсети
Юлия Щедрина

Гладков сообщил об увольнении замгубернатора Юлии Щедриной

За сегодняшний день глава региона сообщил об увольнении двух чиновников. Первым стал глава Вейделевского района, который мог нарушить закон. Свой пост покинула и замгубернатора Юлия Щедрина. В чём причина её увольнения, губернатор не пояснил.

Вячеслав Гладков сообщил о том, что Юлия Щедрина покидает должность его заместителя. Об этом стало известно сегодня, 13 декабря. Однако в чём причина увольнения, пока не известно.

Карьеру чиновница начинала в прокуратуре. Затем работала начальником юридического отдела, заместителем исполнительного директора Белгородского фонда поддержки малого предпринимательства.

В 2010 году Юлия Щедрина позглавила финансово-правовое управление департамента стратегического развития области, а с декабря 2013 по март 2015 года работала замначальника департамента — начальником управления госслужбы и кадров департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области.

Щедрина с марта 2016 года была первым замначальника департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды. А с 6 апреля 2020 года занимала должность заместителя губернатора области — начальника департамента АПК.

После структурных изменений в региональном правительстве Щедрина была заместителем главы региона и отвечала за сферу сельского хозяйства и продовольствия в Белгородской области.

Напомним, что 13 декабря глава региона сообщил об увольнении главы Вейделевского района Александра Алексеева. Как отметил губернатор, чиновник нарушил законодательство. Его действия оценят сотрудники правоохранительных органов.

Оценку дадут силовики: Гладков сообщил об увольнении главы района
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