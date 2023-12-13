Второе громкое увольнение за день: Щедрина уходит с поста заместителя Гладкова

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
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Updated Сегодня, 09:23
Вячеслав Гладков сообщил о том, что Юлия Щедрина покидает должность его заместителя. Об этом стало известно сегодня, 13 декабря. Однако в чём причина увольнения, пока не известно.
Карьеру чиновница начинала в прокуратуре. Затем работала начальником юридического отдела, заместителем исполнительного директора Белгородского фонда поддержки малого предпринимательства.
В 2010 году Юлия Щедрина позглавила финансово-правовое управление департамента стратегического развития области, а с декабря 2013 по март 2015 года работала замначальника департамента — начальником управления госслужбы и кадров департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области.
Щедрина с марта 2016 года была первым замначальника департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды. А с 6 апреля 2020 года занимала должность заместителя губернатора области — начальника департамента АПК.
После структурных изменений в региональном правительстве Щедрина была заместителем главы региона и отвечала за сферу сельского хозяйства и продовольствия в Белгородской области.
Напомним, что 13 декабря глава региона сообщил об увольнении главы Вейделевского района Александра Алексеева. Как отметил губернатор, чиновник нарушил законодательство. Его действия оценят сотрудники правоохранительных органов.