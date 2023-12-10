Хватит всем до апреля: замгубернатора сделала важное заявление о яйцах

В последнее время белгородцы стали покупать яйца сотнями. Поэтому, чтобы продукт доставался всем желающим, решили продавать не более двух десятков в одни руки. Но предприимчивые горожане пришли на ярмарку 9 декабря в том числе семьями, чтобы купить больше. Это привело к длинным очередям.