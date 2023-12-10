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Published Сегодня, 16:49

Modified Сегодня, 16:52

Updated Сегодня, 16:52

Белгородцы пришли на ярмарку за яйцами семьями и спровоцировали очереди

Хватит всем до апреля: замгубернатора сделала важное заявление о яйцах

10 декабря 2023, 16:49
Фото: Bel.ru

Белгородцы пришли на ярмарку за яйцами семьями и спровоцировали очереди

Замгубернатора Юлия Щедрина объяснила ажиотаж на ярмарке, а также пообещала, что яиц хватит всем, а по сниженной цене можно будет купить на ярмарках до апреля.

Курирующая АПК в регионе чиновница выступила с обращением к белгородцам. Она рассказала, что власти ажиотаж понимают: на ярмарке производители продают свою продукцию «с покупателями лицом к лицу».

Цены на яйца на ярмарках ниже, потому что исключаются логистические цепочки, продавцы не оплачивают местовые, им делают бесплатные ветеринарно-сопроводительные документы.

В последнее время белгородцы стали покупать яйца сотнями. Поэтому, чтобы продукт доставался всем желающим, решили продавать не более двух десятков в одни руки. Но предприимчивые горожане пришли на ярмарку 9 декабря в том числе семьями, чтобы купить больше. Это привело к длинным очередям.

Юлия Щедрина заверила, что обеспеченность региона яйцом на сегодня составляет 200%, дефицита нет. Даже на ярмарке, несмотря на очереди, все яйца не раскупили.

Нет и необходимости создавать искусственный ажиотаж (такой, какой был в прошлом году с сахаром). Ждём вас на следующую ярмарку. Пожалуйста, не беспокойтесь, яиц хватит всем, а ярмарки будут проводиться еженедельно, по графику, до апреля 2024 года.
Юлия Щедрина

Напомним, кадры об очередях на ярмарке в Белгороде разлетелись по интернету.

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#Евгений Грицков#Ярмарка#Яйца#Новости Белгорода#Белгород#Очереди#Юлия Щедрина
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