Хватит всем до апреля: замгубернатора сделала важное заявление о яйцах

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
Курирующая АПК в регионе чиновница выступила с обращением к белгородцам. Она рассказала, что власти ажиотаж понимают: на ярмарке производители продают свою продукцию «с покупателями лицом к лицу».
Цены на яйца на ярмарках ниже, потому что исключаются логистические цепочки, продавцы не оплачивают местовые, им делают бесплатные ветеринарно-сопроводительные документы.
В последнее время белгородцы стали покупать яйца сотнями. Поэтому, чтобы продукт доставался всем желающим, решили продавать не более двух десятков в одни руки. Но предприимчивые горожане пришли на ярмарку 9 декабря в том числе семьями, чтобы купить больше. Это привело к длинным очередям.
Юлия Щедрина заверила, что обеспеченность региона яйцом на сегодня составляет 200%, дефицита нет. Даже на ярмарке, несмотря на очереди, все яйца не раскупили.
Нет и необходимости создавать искусственный ажиотаж (такой, какой был в прошлом году с сахаром). Ждём вас на следующую ярмарку. Пожалуйста, не беспокойтесь, яиц хватит всем, а ярмарки будут проводиться еженедельно, по графику, до апреля 2024 года.
Юлия Щедрина
Напомним, кадры об очередях на ярмарке в Белгороде разлетелись по интернету.