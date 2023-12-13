Это слухи: бывший заммэра Белгорода не будет работать в Старом Осколе

Вокруг его фигуры ходило немало слухов. Были разговоры о том, что он станет сменщиком Демидова на посту мэра Белгорода. В последние несколько месяцев обсуждали вариант, что Лоскутов возглавит Старооскольский округ вместо Андрея Чеснокова.