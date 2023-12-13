Это слухи: бывший заммэра Белгорода не будет работать в Старом Осколе

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
По имеющейся у нас информации, Александр Лоскутов уже находится на пути к своему новому месту службы в другом регионе. Поэтому это точно будет не Старый Оскол.
Лоскутов был назначен советником мэра Белгорода Валентина Демидова в апреле 2023 года. До этого он исполнял обязанности мэра Евпатории. В мае чиновник возглавил департамент городского хозяйства областного центра.
Вокруг его фигуры ходило немало слухов. Были разговоры о том, что он станет сменщиком Демидова на посту мэра Белгорода. В последние несколько месяцев обсуждали вариант, что Лоскутов возглавит Старооскольский округ вместо Андрея Чеснокова.