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Бывший заммэра Белгорода не сменит Чеснокова на посту главы Старого Оскола

Это слухи: бывший заммэра Белгорода не будет работать в Старом Осколе

13 декабря 2023, 10:34
Фото: страница Александра Лоскутова в соцсети

Бывший заммэра Белгорода не сменит Чеснокова на посту главы Старого Оскола

В Telegram-каналах появилась информация, что ушедший с должности заместителя главы администрации Белгорода по ЖКХ Александр Лоскутов может возглавить Старооскольский округ. По данным Бел.Ру, это не соответствует действительности.
Сюжет
ЖКХ

По имеющейся у нас информации, Александр Лоскутов уже находится на пути к своему новому месту службы в другом регионе. Поэтому это точно будет не Старый Оскол.

Лоскутов был назначен советником мэра Белгорода Валентина Демидова в апреле 2023 года. До этого он исполнял обязанности мэра Евпатории. В мае чиновник возглавил департамент городского хозяйства областного центра.

Вокруг его фигуры ходило немало слухов. Были разговоры о том, что он станет сменщиком Демидова на посту мэра Белгорода. В последние несколько месяцев обсуждали вариант, что Лоскутов возглавит Старооскольский округ вместо Андрея Чеснокова.

Что известно о новом советнике главы администрации Белгорода
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#Старый Оскол#ЖКХ#Новости Белгорода#Эксклюзив#Евпатория#Департамент городского хозяйства#Белгород#Слухи#Татьяна Лукащева#Валентин Демидов#Александр Лоскутов#Советник мэра
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