Юлия Щедрина ответила на вопрос журналистов о своём увольнении

В последний раз с громким заявлением Щедрина выступила после того, как Белгород на всю страну прославился большой очередью за яйцами на ярмарке. Чиновница объяснила возникший ажиотаж, а также заявила, что яйца теперь будут продавать не более двух десятков в руки.