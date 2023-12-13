Юлия Щедрина ответила на вопрос журналистов о своём увольнении

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
13 декабря стало известно об увольнении Юлии Щедриной с поста заместителя губернатора Белгородской области. Причину отставки чиновницы губернатор Вячеслав Гладков не назвал.
Сама Юлия Щедрина ответила журналистам, что написала заявление об уходе по собственному желанию.
Как отмечает издание, Щедрина была последним заместителем главы региона, работавшим ещё в команде Евгения Савченко.
Юлия Щедрина начинала карьеру в прокуратуре. В разные годы работала в Фонде поддержки малого предпринимательства, департаменте внутренней и кадровой политики, департаменте АПК и воспроизводства окружающей среды.
Как заместитель Гладкова Щедрина курировала работу министерств сельского хозяйства и продовольствия, а также природопользования. Кто займёт её место в региональном правительстве, пока неизвестно.
В последний раз с громким заявлением Щедрина выступила после того, как Белгород на всю страну прославился большой очередью за яйцами на ярмарке. Чиновница объяснила возникший ажиотаж, а также заявила, что яйца теперь будут продавать не более двух десятков в руки.