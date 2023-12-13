На обслуживание платных парковок в Белгороде выделили более 29 миллионов рублей

Напомним, что до этого «Белгородское парковочное пространство» подписало договор на установку систем «SOVA-М» в Белгороде. На это выделили сумму в размере 2 миллионов рублей. Исполнением займётся компания «Вертикаль». Согласно условиям, установка и запуск должны быть завершены до конца текущего года.