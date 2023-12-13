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Платрые парковки

На обслуживание платных парковок в Белгороде выделили более 29 миллионов рублей

13 декабря 2023, 07:26
Фото: 1MI
Платрые парковки

В Белгороде на обслуживание платных парковок планируют потратить 29,2 млн рублей

7 декабря на сайте госзакупок «Белгородское парковочное пространство» разместило заказ на обслуживанию платных парковок на территории города. Подача заявок возможна до 15 декабря, а цена заказа — почти 29,2 миллиона рублей.

Согласно документам закупки, исполнитель должен будет оказывать услуги «по сервисному и техническому обслуживанию платного парковочного пространства» и поддержке работоспособности интернет-портала парковочной системы и платёжной инфраструктуры. Парковочное пространство в целом имеет вместимость в 2304 парковочных места.

В обязанности также входит предоставление возможности оплаты парковочного места через SberPay, обеспечение работы системы СМС-рассылки сервиса и мобильного приложения и не только.

Среди перечня парковочного оборудования: паркоматы, сервисы АИС, автомобильный комплекс фотофиксации «Дозор-М», комплект обработки данных видеофиксаторов, портативный комплекс фотофиксации правонарушений, системы «SOVA-M» и т. п.

В список обслуживания входят следующие адреса:

Перечень парковочного оборудованияПеречень парковочного оборудования

Также в документах указано, что работа поможет решить некоторые задачи. Это повышение эффективности использования парковок, улучшение системы управления ими, расширение возможностей по оплате парковки, введение реестров льготных парковочных разрешений, улучшение качества подготовки и обработки данных о правонарушениях и т. п.

Напомним, что до этого «Белгородское парковочное пространство» подписало договор на установку систем «SOVA-М» в Белгороде. На это выделили сумму в размере 2 миллионов рублей. Исполнением займётся компания «Вертикаль». Согласно условиям, установка и запуск должны быть завершены до конца текущего года.

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