На обслуживание платных парковок в Белгороде выделили более 29 миллионов рублей

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Согласно документам закупки, исполнитель должен будет оказывать услуги «по сервисному и техническому обслуживанию платного парковочного пространства» и поддержке работоспособности интернет-портала парковочной системы и платёжной инфраструктуры. Парковочное пространство в целом имеет вместимость в 2304 парковочных места.
В обязанности также входит предоставление возможности оплаты парковочного места через SberPay, обеспечение работы системы СМС-рассылки сервиса и мобильного приложения и не только.
Среди перечня парковочного оборудования: паркоматы, сервисы АИС, автомобильный комплекс фотофиксации «Дозор-М», комплект обработки данных видеофиксаторов, портативный комплекс фотофиксации правонарушений, системы «SOVA-M» и т. п.
В список обслуживания входят следующие адреса:
Также в документах указано, что работа поможет решить некоторые задачи. Это повышение эффективности использования парковок, улучшение системы управления ими, расширение возможностей по оплате парковки, введение реестров льготных парковочных разрешений, улучшение качества подготовки и обработки данных о правонарушениях и т. п.
Напомним, что до этого «Белгородское парковочное пространство» подписало договор на установку систем «SOVA-М» в Белгороде. На это выделили сумму в размере 2 миллионов рублей. Исполнением займётся компания «Вертикаль». Согласно условиям, установка и запуск должны быть завершены до конца текущего года.