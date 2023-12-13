Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Аэропорт

Аэропорт в Краснодаре могут открыть в ближайшее время. А в Белгороде?

13 декабря 2023, 10:09
Фото: Midjourney
Аэропорт

В аэропорту Белгорода ответили на вопрос о режиме работы

Белгородцам рассказали, планируется ли в ближайшее время открыть аэропорт. Он не работает с начала специальной военной операции — 24 февраля 2022 года. Вместе с ним закрыты ещё десять аэропортов. При этом один из них готовится в ближайшее время возобновить работу, пишет РИА «Новости».

Журналисты узнали в пресс-службе аэропорта Белгорода, что в ближайшее время его открывать не планируют. Закрытыми также останутся аэропорты Элисты и Воронежа.

Зато аэропорт Краснодара уже планирует возобновить работу. В пятницу, 15 декабря, будет проведён тестовый рейс. После этого аэропорт могут открыть. Он был закрытым с начала специальной военной операции.

Напомним, что с 24 февраля 2022 года аэропорт Белгорода не работает из-за введённого ограничения на полёты. В качестве поддержки правительство России неоднократно выделяло деньги: в прошлом году все закрытые аэропорты получили порядка 7 млрд рублей, в мае этого года — почти 2,5 млрд рублей, а в сентябре — более 2 млрд рублей.

С начала СВО также закрыты аэропорты Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Анапы, Геленджика, Элисты и Симферополя.

«Газпром межрегионгаз Белгород» потребовал у аэропорта 1 млн рублей за газ
Узнать подробнее
Читайте также:
Суд постановил оштрафовать аэропорт Старого Оскола на 40 тыс. рублейАвиакомпания «Россия» требует с аэропорта Белгорода возмещения ущерба на 4,8 млнС рисунком дракона и сладостями: аэропорт Белгорода закупает новогодние подарки
#Аэропорт#Новости Белгорода#Аэропорт Белгород#Белгород#Александра Склярова
Подпишитесь
Трое пострадавших: машина с белгородцами подорвалась на мине
Сегодня, 12:16
Второе громкое увольнение за день: Щедрина уходит с поста заместителя Гладкова
Сегодня, 09:19
В 2024 году КПК «БИК Инвест» выдаст займы на 68 млн рублей
Сегодня, 12:00
В Белгородэнерго подвели итоги проекта «Экотранспорт»: электромобиль эффективнее
11 декабря, 12:00
В День Конституции РФ Юрий Клепиков встретился с жителями Шебекинского горокруга
Сегодня, 11:15
Это слухи: бывший заммэра Белгорода не будет работать в Старом Осколе
Сегодня, 10:34