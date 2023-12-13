Аэропорт в Краснодаре могут открыть в ближайшее время. А в Белгороде?

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Журналисты узнали в пресс-службе аэропорта Белгорода, что в ближайшее время его открывать не планируют. Закрытыми также останутся аэропорты Элисты и Воронежа.
Зато аэропорт Краснодара уже планирует возобновить работу. В пятницу, 15 декабря, будет проведён тестовый рейс. После этого аэропорт могут открыть. Он был закрытым с начала специальной военной операции.
Напомним, что с 24 февраля 2022 года аэропорт Белгорода не работает из-за введённого ограничения на полёты. В качестве поддержки правительство России неоднократно выделяло деньги: в прошлом году все закрытые аэропорты получили порядка 7 млрд рублей, в мае этого года — почти 2,5 млрд рублей, а в сентябре — более 2 млрд рублей.
С начала СВО также закрыты аэропорты Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Анапы, Геленджика, Элисты и Симферополя.