Аэропорт в Краснодаре могут открыть в ближайшее время. А в Белгороде?

В аэропорту Белгорода ответили на вопрос о режиме работы

Белгородцам рассказали, планируется ли в ближайшее время открыть аэропорт. Он не работает с начала специальной военной операции — 24 февраля 2022 года. Вместе с ним закрыты ещё десять аэропортов. При этом один из них готовится в ближайшее время возобновить работу, пишет РИА «Новости».