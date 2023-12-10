«Зато культурно, без драк». В Сети обсуждают огромные очереди за яйцами в Белгороде

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
В Белгороде прошла очередная субботняя фермерская ярмарка на улице Королёва. Не обошлось без огромных очередей: горожане с семи утра выстроились в длинные шеренги, чтобы одними из первых купить недорогие куриные яйца.
Дело в том, что долгое время в Белгородской области и в целом по стране дорожают яйца: цена за лоток достигает в некоторых местах 120 рублей. На ярмарке же можно приобрести продукцию в два раза дешевле: это и вызвало небывалый ажиотаж.
В Сети над очередями белгородцев стали посмеиваться, отмечая неистребимую тягу людей к «халяве». Впрочем, нашлись и те, кто за людей заступился:
Зато культурно все стоят, без драк. Предвкушая нахрюки: можете посмотреть, как дешёвую «Нутеллу» во Франции расхватывали.
Абу, блогер и владелец сайта «Двач»
С мест сообщают, что огромная очередь за яйцами выстроилась и сегодня на Южном рынке.