Приехавший из Евпатории советник мэра Лоскутов получил новую должность в Белгороде

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Заместителем главы администрации Белгорода — руководителем департамента городского хозяйства стал Александр Лоскутов. Соответствующая информация появилась на сайте мэрии.
Лоскутов до переезда в Белгород исполнял обязанности мэра Евпатории. В столице Белгородской области он получил должность советника мэра Валентина Демидова. Уже тогда некоторые источники утверждали, что Лоскутов станет заместителем по ЖКХ.
Ранее департамент городского хозяйства в Белгороде возглавлял приехавший в регион из Липецка чиновник Алексей Романчукевич. Проработал он в этой должности меньше года. Романчукевич уволился по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Спустя время он поделился фотографиями из Мариуполя.
Отметим, что без начальника до сих пор остаётся департамент по развитию городских территорий. Ведомство курирует деятельность управ в Белгороде.