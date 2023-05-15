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Приехавший из Евпатории советник мэра Лоскутов получил новую должность в Белгороде

15 мая 2023, 10:10
Фото: vk.com/sansanychloskutov

Экс-глава Евпатории Лоскутов возглавил департамент городского хозяйства Белгорода

Александр Лоскутов стал руководителем департамента городского хозяйства. Ранее он был советником мэра Белгорода.

Заместителем главы администрации Белгорода — руководителем департамента городского хозяйства стал Александр Лоскутов. Соответствующая информация появилась на сайте мэрии.

Лоскутов до переезда в Белгород исполнял обязанности мэра Евпатории. В столице Белгородской области он получил должность советника мэра Валентина Демидова. Уже тогда некоторые источники утверждали, что Лоскутов станет заместителем по ЖКХ.

Ранее департамент городского хозяйства в Белгороде возглавлял приехавший в регион из Липецка чиновник Алексей Романчукевич. Проработал он в этой должности меньше года. Романчукевич уволился по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Спустя время он поделился фотографиями из Мариуполя.

Отметим, что без начальника до сих пор остаётся департамент по развитию городских территорий. Ведомство курирует деятельность управ в Белгороде.

Что известно о новом советнике главы администрации Белгорода
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