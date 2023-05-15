Приехавший из Евпатории советник мэра Лоскутов получил новую должность в Белгороде

Ранее департамент городского хозяйства в Белгороде возглавлял приехавший в регион из Липецка чиновник Алексей Романчукевич. Проработал он в этой должности меньше года. Романчукевич уволился по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Спустя время он поделился фотографиями из Мариуполя.