В мэрии Белгорода ответили на жалобы о ремонте жителей пострадавшего из-за бомбы дома

Мэр Валентин Демидов также комментировал ситуацию на Шаландина. В своём Telegram-канале он написал, что жителям дома предложили заменить балконные рамы и окна в квартирах. Глава горадминистрации отметил тогда, что весь объём работ для 100 семей завершат «как и планировали, до 15 ноября». Но подрядчик в сроки не уложился, и причина — уже классическая для Белгорода: