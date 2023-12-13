Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Место падения бомбы на Шаландина

В мэрии Белгорода ответили на жалобы о ремонте жителей пострадавшего из-за бомбы дома

13 декабря 2023, 14:30
Фото: Bel.ru
Место падения бомбы на Шаландина
Ранее жители дома на Шаландина, 15, у которого в апреле упала авиабомба, жаловались на некачественный по их мнению капремонт. Бел.Ру направило в мэрию запрос с просьбой объяснить ситуацию: чиновники заверяют, что нарушения уже устраняются, а сроки перенесли из-за погоды.

Ранее на странице губернатора Вячеслава Гладкова живущая в доме по Шаландина белгородка Ирина Городова оставила ряд сообщений. Женщина уверяет, что капремонт здания «в непонятной стадии»: например, появилась неудобная ступень на входе, из-за которой первый этаж подъезда постоянно затапливает.

В мэрии Бел.Ру объяснили, что подтопления появились «по причине нарушения герметичности ливнёвой канализации». Нарушение уже устранено, заверили чиновники.

Мэр Валентин Демидов также комментировал ситуацию на Шаландина. В своём Telegram-канале он написал, что жителям дома предложили заменить балконные рамы и окна в квартирах. Глава горадминистрации отметил тогда, что весь объём работ для 100 семей завершат «как и планировали, до 15 ноября». Но подрядчик в сроки не уложился, и причина — уже классическая для Белгорода:

По информации подрядной организации сроки выполнения работ по установке оконных и балконных рам нарушены по причине неблагоприятных погодных условий, установку оконных и балконных рам запрещено производить при сильных порывах ветра и выпадении атмосферных осадков.

Что касается балконов и окон, то к 7 декабря ООО «СК ИнвестПромЭлит» выполнило замену:

  • 47 окон при плане в 61 штуку — это 77%
  • 37 балконов при плане в 70 штук — это 53%

Также компания провела работы по утеплению фасада, замене сетей электро- и водоснабжения, отремонтировала кровлю и установила счётчики.

Другой подрядчик, «Трансюжстрой», к этому сроку выполнил работы по усилению несущих стен и восстановлению балконных плит.

В мэрии назвали новую дату завершения капремонта дома Nº15 по улице Шаландина — до 25 декабря 2023 года. Приёмка работ будет проходить вместе с собственниками после назначения фондом содействия реформирования ЖКХ встречи.

Редакция продолжит следить за ситуацией.

Напомним, что в ночь на 21 апреля в Белгороде упали бомбы ФАБ-500. Пострадал ряд домов, в том числе на Шаландина, 15.

Бомба упала, ступеньками добьём: пострадавшие белгородцы жалуются на плохой капремонт
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде сдают пострадавший на ул. Шаландина дом после ремонтаКоличество пострадавших квартир на Шаландина в Белгороде увеличилось до 19«Бог отвёл беду»: белгородец рассказал о падении боеприпаса на Шаландина
#Общество#Ремонт#Капитальный ремонт#Трансюжстрой#Новости Белгорода#Эксклюзив#Окна#Бомба#Мэрия#Авиабомба#Жалобы#Погодные условия#Белгород#Подрядчик#Семьи#Артем Черненко#Шаландина#ФАБ-500
Подпишитесь
Трое пострадавших: машина с белгородцами подорвалась на мине
Сегодня, 12:16
В 2024 году КПК «БИК Инвест» выдаст займы на 68 млн рублей
Сегодня, 12:00
В Белгородэнерго подвели итоги проекта «Экотранспорт»: электромобиль эффективнее
11 декабря, 12:00
В День Конституции РФ Юрий Клепиков встретился с жителями Шебекинского горокруга
Сегодня, 11:15
На доли Зотова и Ковалёвой в «Агро-Белогорье» наложили арест по иску «Русагро»
Сегодня, 13:35