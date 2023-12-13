В мэрии Белгорода ответили на жалобы о ремонте жителей пострадавшего из-за бомбы дома

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Ранее на странице губернатора Вячеслава Гладкова живущая в доме по Шаландина белгородка Ирина Городова оставила ряд сообщений. Женщина уверяет, что капремонт здания «в непонятной стадии»: например, появилась неудобная ступень на входе, из-за которой первый этаж подъезда постоянно затапливает.
В мэрии Бел.Ру объяснили, что подтопления появились «по причине нарушения герметичности ливнёвой канализации». Нарушение уже устранено, заверили чиновники.
Мэр Валентин Демидов также комментировал ситуацию на Шаландина. В своём Telegram-канале он написал, что жителям дома предложили заменить балконные рамы и окна в квартирах. Глава горадминистрации отметил тогда, что весь объём работ для 100 семей завершат «как и планировали, до 15 ноября». Но подрядчик в сроки не уложился, и причина — уже классическая для Белгорода:
По информации подрядной организации сроки выполнения работ по установке оконных и балконных рам нарушены по причине неблагоприятных погодных условий, установку оконных и балконных рам запрещено производить при сильных порывах ветра и выпадении атмосферных осадков.
Что касается балконов и окон, то к 7 декабря ООО «СК ИнвестПромЭлит» выполнило замену:
Также компания провела работы по утеплению фасада, замене сетей электро- и водоснабжения, отремонтировала кровлю и установила счётчики.
Другой подрядчик, «Трансюжстрой», к этому сроку выполнил работы по усилению несущих стен и восстановлению балконных плит.
В мэрии назвали новую дату завершения капремонта дома Nº15 по улице Шаландина — до 25 декабря 2023 года. Приёмка работ будет проходить вместе с собственниками после назначения фондом содействия реформирования ЖКХ встречи.
Редакция продолжит следить за ситуацией.
Напомним, что в ночь на 21 апреля в Белгороде упали бомбы ФАБ-500. Пострадал ряд домов, в том числе на Шаландина, 15.