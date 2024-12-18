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Posted 18 декабря, 14:19

Published 18 декабря, 14:19

Modified 18 декабря, 14:21

Updated 18 декабря, 14:21

С 1 января 2025 года общероссийский МРОТ составит 22 440 рублей в месяц

Каким будет МРОТ и прожиточный минимум в Белгородской области в 2025 году?

18 декабря 2024, 14:19
Фото: 1MI. С 1 января 2025 года общероссийский МРОТ составит 22 440 рублей в месяц
Сюжет
Прожиточный минимум
С начала 2025 года МРОТ в России будет составлять 22 440 рублей в месяц. Повысится и прожиточный минимум. На что влияют эти показатели, читайте в материале Бел.Ру.

МРОТ-2025: повышение с 1 января

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это нижняя граница заработной платы работников полной ставки. То есть работодатель не может заплатить сотруднику меньше этой суммы, даже если у него возникли финансовые трудности.

Минимальный размер оплаты труда устанавливает правительство. Сумму определяют исходя из прогноза инфляции, роста реальных доходов населения и других показателей. МРОТ не учитывает надбавки, премии, выплаты за особые условия или результаты труда и другие поощрительные выплаты.

В 2024 году МРОТ составлял 19 242 рубля в месяц. Размер МРОТ может отличаться от региона к региону, но всё равно не будет ниже федерального закона. Например, по данным «Ведомостей», в уходящем году в Москве «минималка» была 29 389 рублей, в Московской области — 21 тысяча рублей.

Президент Владимир Путин в прямом эфире говорил, что к 2030 году МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублейПрезидент Владимир Путин в прямом эфире говорил, что к 2030 году МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей
Президент Владимир Путин в прямом эфире говорил, что к 2030 году МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей. Фото: 1MI

По закону работодатель может платить сотруднику оклад меньше МРОТа, но при этом общая сумма зарплаты должна быть всё равно выше. Например, если МРОТ равен 20 тысячам рублей в месяц, то можно установить оклад 15 тысяч рублей, но тогда работник должен получить ещё 5 тысяч сверху.

Этот момент в Трудовом кодексе РФ планировали скорректировать, запретив выплачивать фактическую зарплату (после выплаты налогов) ниже МРОТ. Доход может оказаться меньше только в случае, если работник был в отпуске или болел.

В следующем году указом президента МРОТ поднимут до 22 440 рублей в месяц. Показатель вырастет на 16,6%.

Суть МРОТ, как связан с зарплатой

МРОТ гарантирует, что работник получит определённую сумму, даже если его навыки или опыт не позволяют претендовать на более высокую зарплату.

Его изменение способно регулировать рынок труда: если МРОТ повышается, это может привести к росту зарплат во всех секторах, что в свою очередь может повлиять на уровень инфляции и стоимость товаров и услуг.

Увеличение показателя отражается на выплатах и пособиях, в частности по временной нетрудоспособности и беременности. Как именно — подробнее в другом материале Бел.Ру.

С 2025 года в России МРОТ начнут считать «по-старому», ориентируясь на медианную зарплату. Медианная зарплата должна будет превышать МРОТ на 48%: если первая равна 50 тысячам рублей, то вторая будет не менее 24 тысяч рублей.

МРОТ учитывается при выплате госсубсидий работодателямМРОТ учитывается при выплате госсубсидий работодателям
МРОТ учитывается при выплате госсубсидий работодателям. Фото: 1MI

Прожиточный минимум в РФ в 2025 году

У размера МРОТ есть ещё одно важное условие — он должен превышать величину прожиточного минимума (далее — ПМ) трудоспособного населения в среднем по стране.

В 2025 году в целом на душу населения ПМ увеличится до 17 733 рубля, а для трудоспособного населения — до 19 329 рублей.

Прожиточный минимум в Белгородской области

Ситуация с прожиточным минимумом в Белгородской области оставляет желать лучшего. В уходящем году он равен 12 813 рублям и является одним из самых низких в стране. Это, если что, уже после повышения. Показатель увеличили, когда увидели массовые недовольства среди населения.

В следующем году прожиточный минимум в Белгородской области составит 14 896 рублей и займёт второе место в рейтинге регионов с самым маленьким ПМ.

Белгородский министр соцзащиты населения и труда Елена Батанова рассказала, что ПМ рассчитывается по утверждённой российским правительством методике, сам регион повлиять на показатель не может. Растёт прожиточный минимум, если индексация наблюдается в целом по стране.

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Суть прожиточного минимума, на что влияет

Прожиточный минимум — это сумма денег, которая, согласно представлению государства, позволяет человеку удовлетворять базовые потребности в еде, одежде, жилье, оплачивать коммунальные услуги и иметь минимальные накопления.

Именно ПМ формирует значение, которому должна равняться минимальная зарплата, чтобы гражданин не чувствовал нужды в вещах, которые поддерживают его жизнедеятельность. Этот показатель используется для оценки уровня жизни населения, разработки социальных программ и принятия решений в области социальной политики.

В зависимости от прожиточного минимума определяется не только размер заработной платы, но право человека на соцвыплаты и льготы. Исходя из размера ПМ специалисты высчитывают, как будут регулироваться цены и тарифы на товары и услуги первой необходимости, а также планировать бюджет правительства.

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