Каким будет МРОТ и прожиточный минимум в Белгородской области в 2025 году?

В 2024 году МРОТ составлял 19 242 рубля в месяц. Размер МРОТ может отличаться от региона к региону, но всё равно не будет ниже федерального закона. Например, по данным «Ведомостей», в уходящем году в Москве «минималка» была 29 389 рублей, в Московской области — 21 тысяча рублей.