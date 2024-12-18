Каким будет МРОТ и прожиточный минимум в Белгородской области в 2025 году?

Posted 18 декабря, 14:19
Published 18 декабря, 14:19
Modified 18 декабря, 14:21
Updated 18 декабря, 14:21
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это нижняя граница заработной платы работников полной ставки. То есть работодатель не может заплатить сотруднику меньше этой суммы, даже если у него возникли финансовые трудности.
Минимальный размер оплаты труда устанавливает правительство. Сумму определяют исходя из прогноза инфляции, роста реальных доходов населения и других показателей. МРОТ не учитывает надбавки, премии, выплаты за особые условия или результаты труда и другие поощрительные выплаты.
В 2024 году МРОТ составлял 19 242 рубля в месяц. Размер МРОТ может отличаться от региона к региону, но всё равно не будет ниже федерального закона. Например, по данным «Ведомостей», в уходящем году в Москве «минималка» была 29 389 рублей, в Московской области — 21 тысяча рублей.
По закону работодатель может платить сотруднику оклад меньше МРОТа, но при этом общая сумма зарплаты должна быть всё равно выше. Например, если МРОТ равен 20 тысячам рублей в месяц, то можно установить оклад 15 тысяч рублей, но тогда работник должен получить ещё 5 тысяч сверху.
Этот момент в Трудовом кодексе РФ планировали скорректировать, запретив выплачивать фактическую зарплату (после выплаты налогов) ниже МРОТ. Доход может оказаться меньше только в случае, если работник был в отпуске или болел.
В следующем году указом президента МРОТ поднимут до 22 440 рублей в месяц. Показатель вырастет на 16,6%.
МРОТ гарантирует, что работник получит определённую сумму, даже если его навыки или опыт не позволяют претендовать на более высокую зарплату.
Его изменение способно регулировать рынок труда: если МРОТ повышается, это может привести к росту зарплат во всех секторах, что в свою очередь может повлиять на уровень инфляции и стоимость товаров и услуг.
Увеличение показателя отражается на выплатах и пособиях, в частности по временной нетрудоспособности и беременности. Как именно — подробнее в другом материале Бел.Ру.
С 2025 года в России МРОТ начнут считать «по-старому», ориентируясь на медианную зарплату. Медианная зарплата должна будет превышать МРОТ на 48%: если первая равна 50 тысячам рублей, то вторая будет не менее 24 тысяч рублей.
У размера МРОТ есть ещё одно важное условие — он должен превышать величину прожиточного минимума (далее — ПМ) трудоспособного населения в среднем по стране.
В 2025 году в целом на душу населения ПМ увеличится до 17 733 рубля, а для трудоспособного населения — до 19 329 рублей.
Ситуация с прожиточным минимумом в Белгородской области оставляет желать лучшего. В уходящем году он равен 12 813 рублям и является одним из самых низких в стране. Это, если что, уже после повышения. Показатель увеличили, когда увидели массовые недовольства среди населения.
В следующем году прожиточный минимум в Белгородской области составит 14 896 рублей и займёт второе место в рейтинге регионов с самым маленьким ПМ.
Белгородский министр соцзащиты населения и труда Елена Батанова рассказала, что ПМ рассчитывается по утверждённой российским правительством методике, сам регион повлиять на показатель не может. Растёт прожиточный минимум, если индексация наблюдается в целом по стране.
Прожиточный минимум — это сумма денег, которая, согласно представлению государства, позволяет человеку удовлетворять базовые потребности в еде, одежде, жилье, оплачивать коммунальные услуги и иметь минимальные накопления.
Именно ПМ формирует значение, которому должна равняться минимальная зарплата, чтобы гражданин не чувствовал нужды в вещах, которые поддерживают его жизнедеятельность. Этот показатель используется для оценки уровня жизни населения, разработки социальных программ и принятия решений в области социальной политики.
В зависимости от прожиточного минимума определяется не только размер заработной платы, но право человека на соцвыплаты и льготы. Исходя из размера ПМ специалисты высчитывают, как будут регулироваться цены и тарифы на товары и услуги первой необходимости, а также планировать бюджет правительства.