Всё очень плохо? Как много белгородцев могут позволить себе купить автомобиль

В Белгородской области купить автомобиль за 1,2 млн рублей в кредит могут всего 12,8% семей. В это же число выходят те жители, которые после покупки могут содержать приобретённую машину. Среднее по стоимости авто могут позволить себе всего 2,7% семей. Из-за этого регион разместился на 43-м месте рейтинга.