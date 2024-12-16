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Posted 16 декабря, 07:29

Published 16 декабря, 07:29

Modified 16 декабря, 07:34

Updated 16 декабря, 07:34

Не так много белгородских семей смогут позволить себе авто

Всё очень плохо? Как много белгородцев могут позволить себе купить автомобиль

16 декабря 2024, 07:29
Фото: Изображение Midjourney. Не так много белгородских семей смогут позволить себе авто

Белгородская область попала на 43-е место рейтинга по доступности покупки авто

Сюжет
Автомобили
Как много семей могут позволить себе приобретение и содержание автомобиля? И в каких регионах доля выше? Специалисты РИА «Новости» составили рейтинг по субъектам РФ и выяснили, кто может купить автомобиль за 1,2 млн рублей в кредит, а после — содержать его.

В Белгородской области купить автомобиль за 1,2 млн рублей в кредит могут всего 12,8% семей. В это же число выходят те жители, которые после покупки могут содержать приобретённую машину. Среднее по стоимости авто могут позволить себе всего 2,7% семей. Из-за этого регион разместился на 43-м месте рейтинга.

Соседняя Курская область недалеко ушла от Белгородской, опустившись всего на одно место ниже. Здесь покупку недорогого авто могут позволить 12,6% курян, среднего — 2,7%. Воронежская область оказалась на 54-м месте: тут покупка авто по силам 11,6% и 3,2% жителей соответственно.

На первых местах рейтинга расположились Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область. В этих регионах недорогие авто могут купить 54,7% и 44,5% жителей, а среднее по стоимости — 26,3% и 18,5%. Москва оказалась на шестом месте: 37,1% жителей столицы могут взять недорогое авто в кредит, а 17,7% — авто средней стоимости.

В аутсайдерах оказались жители Чечни и Ингушетии: там позволить недорогой автомобиль в кредит могут всего 2,4% и 2,1% соответственно, а средний — по 0,6%.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Автомобили#Рейтинг#Россия#Новости Белгорода#Белгород#Покупка автомобиля
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