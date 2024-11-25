Гладков: бедных белгородцев к 2028 году должно быть не больше 4%

Министр социальный защиты населения Елена Батанова рассказала об уровне бедности в Белгородской области. В 2024 году этот показатель находится на уровне 5,6% (отношение признанных бедными к общему населению). В минсоцзащиты предполагают, что в 2026 году этот показатель может быть уменьшен до 5,4%, а в 2027 — до 5,1%. В предыдущие четыре года этот показатель уже уменьшился с 7,2% до 5,6%.