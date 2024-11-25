Гладков: бедных белгородцев к 2028 году должно быть не больше 4%

Posted 25 ноября, 09:28
Published 25 ноября, 09:28
Modified 25 ноября, 11:35
Updated 25 ноября, 11:35
Министр социальный защиты населения Елена Батанова рассказала об уровне бедности в Белгородской области. В 2024 году этот показатель находится на уровне 5,6% (отношение признанных бедными к общему населению). В минсоцзащиты предполагают, что в 2026 году этот показатель может быть уменьшен до 5,4%, а в 2027 — до 5,1%. В предыдущие четыре года этот показатель уже уменьшился с 7,2% до 5,6%.
Однако губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что такие темпы слишком малы и уже в следующем году количество бедных должно снизиться до 5%, в 2026 году — до 4,5%, а в 2027 году — 4%.
Задачами на 2025–2027 годы у министерства соцзащиты указаны мониторинг эффективности реализации социальных контрактов и адресное сопровождение многодетных малоимущих семей. Социальные контракты могут заключить белгородцы, чей доход меньше МРОТа. В 2025 году финансирование программы составит 1,5 млрд рублей.