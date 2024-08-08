Белгородцам повысят прожиточный минимум, но он всё равно будет ниже общероссийского

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
В Белгородской области в 2025 году увеличится прожиточный минимум. Показатель составит 14 896 рублей.
Для трудоспособного населения региона он будет равен 16 237 рублям. Сумма для белгородских пенсионеров — 12 811 рублей, для детей — 14 449 рублей.
Несмотря на то, что показатель увеличат, он всё же будет ниже общероссийского. Напомним, что в 2025 году прожиточный минимум в РФ составит 17 733 рубля.
В 2024 году прожиточный минимум в Белгородской области — 12 981 рубль. Сумму увеличили на фоне жалоб от жителей региона, но ненамного. Ранее предполагалось, что ПМ на 2024 год составит 12 813 рублей.
В 2023 году в Белгородской области прожиточный минимум признали одним из самых низких в России.
Недавно жители региона обратились с просьбой увеличить ПМ — с поправкой на оперативную обстановку. По словам белгородцев, цены в магазинах на продукты, одежду и предметы первой необходимости растут, а ситуация в регионе не налаживается.