bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

В Белгородской области определили прожиточный минимум на 2025 год.

Белгородцам повысят прожиточный минимум, но он всё равно будет ниже общероссийского

8 августа 2024, 08:27
Фото: 1MI
В Белгородской области определили прожиточный минимум на 2025 год.

В Белгородской области установили прожиточный минимум на 2025 год

Раньше прожиточный минимум в регионе был одним из самых низких по всей стране. После планового повышения правительство Белгородской области установило новый размер этой суммы на 2025 год. Решение вступит в силу с 1 января.

В Белгородской области в 2025 году увеличится прожиточный минимум. Показатель составит 14 896 рублей.

Для трудоспособного населения региона он будет равен 16 237 рублям. Сумма для белгородских пенсионеров — 12 811 рублей, для детей — 14 449 рублей.

Несмотря на то, что показатель увеличат, он всё же будет ниже общероссийского. Напомним, что в 2025 году прожиточный минимум в РФ составит 17 733 рубля.

В 2024 году прожиточный минимум в Белгородской области — 12 981 рубль. Сумму увеличили на фоне жалоб от жителей региона, но ненамного. Ранее предполагалось, что ПМ на 2024 год составит 12 813 рублей.

В 2023 году в Белгородской области прожиточный минимум признали одним из самых низких в России.

Недавно жители региона обратились с просьбой увеличить ПМ — с поправкой на оперативную обстановку. По словам белгородцев, цены в магазинах на продукты, одежду и предметы первой необходимости растут, а ситуация в регионе не налаживается.

Правительство назвало величину прожиточного минимума на 2025 год
Узнать подробнее
Читайте также:
Прожиточный минимум повысят? Белгородцы просят сделать исключение из-за обстреловЖалобы услышаны: прожиточный минимум в Белгородской области стал выше, но ненамногоПрожиточный минимум в Белгородской области признали одним из самых низких в РФ
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Прожиточный минимум#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
В Белгороде с 1 сентября откроются все школы
Сегодня, 07:20
Ликвидируют или нет? Старооскольцам сообщили о судьбе скоростного трамвая
Сегодня, 08:11
Стало известно о состоянии раненного в Курской области военкора Поддубного
Сегодня, 06:55
Крахмалим воротники: форму в школах Белгорода отменят, но дресс-код соблюдать надо
Сегодня, 08:01
А можно выйти, мне мама звонит: в школах Белгорода разрешат использовать телефоны
Сегодня, 08:27