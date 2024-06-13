В России могут запретить выплачивать фактическую зарплату ниже МРОТ

Законопроект внесёт глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, зарплату на уровне МРОТ в настоящий момент получают около 5 млн человек, после удержания подоходного налога сумма фактической зарплаты у них выходит меньше.