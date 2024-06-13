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В России могут запретить выплачивать фактическую зарплату ниже МРОТ

В России могут запретить выплачивать фактическую зарплату ниже МРОТ

13 июня 2024, 10:16
Фото: Изображение Midjourney
Речь идёт о зарплате после вычета налогов. Соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму РФ, пишет «УтроNews» со ссылкой на данные ТАСС.

В России планируют внести корректировки в Трудовой кодекс РФ. Законопроектом предлагается запретить выплачивать фактическую зарплату ниже показателя МРОТ. При этом зарплата может оказаться ниже МРОТ в случаях, когда работник взял отпуск или болеет.

С начала года минимальный размер оплаты труда вырос на 18,5% и составляет 19 242 рубля.

Законопроект внесёт глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, зарплату на уровне МРОТ в настоящий момент получают около 5 млн человек, после удержания подоходного налога сумма фактической зарплаты у них выходит меньше.

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#Алина Харина#Общество#Зарплата#Мрот#Работники
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