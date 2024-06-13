В России могут запретить выплачивать фактическую зарплату ниже МРОТ

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
В России планируют внести корректировки в Трудовой кодекс РФ. Законопроектом предлагается запретить выплачивать фактическую зарплату ниже показателя МРОТ. При этом зарплата может оказаться ниже МРОТ в случаях, когда работник взял отпуск или болеет.
С начала года минимальный размер оплаты труда вырос на 18,5% и составляет 19 242 рубля.
Законопроект внесёт глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, зарплату на уровне МРОТ в настоящий момент получают около 5 млн человек, после удержания подоходного налога сумма фактической зарплаты у них выходит меньше.