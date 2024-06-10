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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

В Белгородской области средняя зарплата в сфере строительства превышает 50 тысяч

До 70 тысяч? Сколько получают работники строительный сферы Белгородской области

10 июня 2024, 12:13
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области средняя зарплата в сфере строительства превышает 50 тысяч

Владимир Базаров доложил о состоянии строительной сферы в регионе. Сколько есть вакансий, сколько человек занято и сколько они заработывают — подробнее в материале Бел.Ру.

На оперативном совещании правительства обсудили условия труда строителей и промышленной сферы строительства. Замгубернатора Владимир Базаров рассказал о заработной плате и занятости в отрасли.

По данным за пять месяцев 2024 года, в области строительства и промышленности строительных материалов было задействовано 31 тысяча человек. 23,4 тысячи — в строительстве и 7,6 тысячи — в ПСМ.

Свободные вакансии на рынке для 583 человек. 464 — в сфере строительства и 119 — в ПСМ, рассказал Базаров.

Средняя зарплата, по данным первых пяти месяцев текущего года, в сфере строительства составила 57,4 тысячи рублей. Сотрудники промышленных предприятиях получают больше — 71,7 тысячи рублей.

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#Алёна Мальцева#Общество#Белгородская область#Строительство#Заработная плата#Промышленность#Вакансии#Новости Белгорода#Занятость#Строительные материалы
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