До 70 тысяч? Сколько получают работники строительный сферы Белгородской области

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
На оперативном совещании правительства обсудили условия труда строителей и промышленной сферы строительства. Замгубернатора Владимир Базаров рассказал о заработной плате и занятости в отрасли.
По данным за пять месяцев 2024 года, в области строительства и промышленности строительных материалов было задействовано 31 тысяча человек. 23,4 тысячи — в строительстве и 7,6 тысячи — в ПСМ.
Свободные вакансии на рынке для 583 человек. 464 — в сфере строительства и 119 — в ПСМ, рассказал Базаров.
Средняя зарплата, по данным первых пяти месяцев текущего года, в сфере строительства составила 57,4 тысячи рублей. Сотрудники промышленных предприятиях получают больше — 71,7 тысячи рублей.