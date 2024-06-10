До 70 тысяч? Сколько получают работники строительный сферы Белгородской области

В Белгородской области средняя зарплата в сфере строительства превышает 50 тысяч

Владимир Базаров доложил о состоянии строительной сферы в регионе. Сколько есть вакансий, сколько человек занято и сколько они заработывают — подробнее в материале Бел.Ру.