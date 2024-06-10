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Экс-глава областного УКСа Губарев перешёл на работу в Старый Оскол

Чиновника, которого Гладков выгнал с планёрки, отправили на работу в Старый Оскол

10 июня 2024, 09:10
Фото: 1MI

Экс-глава областного УКСа Губарев перешёл на работу в Старый Оскол

Владимир Губарев стал заместителем главы старооскольской администрации по строительству. Работает он в этой должности с сегодняшнего дня, рассказал мэр Старого Оскола Андрей Чесноков.

Владимир Губарев стал заместителем главы администрации Старооскольского горокруга по строительству. Назначен он с сегодняшнего дня, 10 июня.

Ранее обязанности замглавы по строительству в Старом Осколе исполнял Александр Полянский.

Что касается Владимира Губарева, то до 2016 года был замначальника департамента строительства, транспорта и ЖКХ Белгородской области. Затем руководил управлением капитального строительства Белгородской области в 2015–2018 гг. После этого перешёл на работу в администрацию Белгородского района — возглавлял комитет строительства.

В 2022 году стал замминистра строительства области — начальником департамента социального строительства. Тогда же на одном из совещаний губернатор Вячеслав Гладков выгнал Губарева с планёрки, так как у него появились вопросы к докладу.

Впрочем, уже в 2023 году стало известно, что Владимир Губарев возглавил региональное управление капительное строительства.

Выгнанный с планёрки замминистра строительства Губарев возглавил белгородский УКС
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