Чиновника, которого Гладков выгнал с планёрки, отправили на работу в Старый Оскол

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
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Updated Сегодня, 09:12
Владимир Губарев стал заместителем главы администрации Старооскольского горокруга по строительству. Назначен он с сегодняшнего дня, 10 июня.
Ранее обязанности замглавы по строительству в Старом Осколе исполнял Александр Полянский.
Что касается Владимира Губарева, то до 2016 года был замначальника департамента строительства, транспорта и ЖКХ Белгородской области. Затем руководил управлением капитального строительства Белгородской области в 2015–2018 гг. После этого перешёл на работу в администрацию Белгородского района — возглавлял комитет строительства.
В 2022 году стал замминистра строительства области — начальником департамента социального строительства. Тогда же на одном из совещаний губернатор Вячеслав Гладков выгнал Губарева с планёрки, так как у него появились вопросы к докладу.
Впрочем, уже в 2023 году стало известно, что Владимир Губарев возглавил региональное управление капительное строительства.