В «Агро-Белогорье» прокомментировали жалобы сотрудников на работу под обстрелами

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Белгородец утверждает, что на предприятии «Агро-Белогорье», расположенном в Грайворонском городском округе, якобы продлили рабочий день сотрудникам вместо того, чтобы закупить им средства индивидуальной защиты. Такое решение начальство объяснило «указом Гладкова». Соответствующую жалобу мужчина оставил в соцсетях.
По словам белгородца, сотрудникам пообещали выдать каски, но их может хватить не на всех. Какой будет оплата переработок, работникам якобы не сообщили, отделавшись «премией», отметил мужчина, а за невыход на работу им пригрозили лишением премии.
Когда работник узнаёт, что его лишили, и начинает возмущение, то выслушивает в свой адрес кучу нецензурных слов. Начальство бегает и заставляет работников постоянно работать, запрещают отдыхать, обеденное время проводится в работе из-за того, что обед ещё не успевают привозить, а когда обед привозят, он проходит: «Поели и работать, вы время видели? Обед уже прошёл». Постоянно принуждают работников закрывать галочки для прохождения обучения по оказанию медицинской помощи и действиям при обстреле. В добровольном порядке кто не поедет, на год лишится премии. Также во время звуков обстрелов нельзя бросать рабочий процесс.
возмущённый белгородец
На обращение в соцсетях отреагировало руководство компании, однако они лишь попросили уточнить, о каком именно предприятии идёт речь: их на территории Грайворонского округа несколько.
Бел.Ру обратилось в «Агро-Белогорье» за уточнением информации. Редакции ответили, что мужчина так и не сообщил, о каком именно предприятии идёт речь. Кроме того, все обращения сотрудников фиксируются в управлении по персоналу холдинга либо через горячую линию — туда подобная жалоба не поступала.
В холдинге уточнили, что из-за неспокойной оперативной обстановки в приграничных районах сотрудники получают заработную плату на 50-200% выше, чем в неприграничных муниципалитетах.
Учитывая сложную обстановку, руководители предприятий и управление по персоналу старается для каждого сотрудника подобрать оптимальный для него режим работы, не препятствуя при этом желанию работника брать отпуск, в том числе и за свой счёт.
«Агро-Белогорье»
По словам представителей холдинга, всех сотрудников приграничных районов после трагичных событий снабдили бронежилетами, шлемами. На других предприятиях средства индивидуальной защиты должны появиться в течение двух недель: связан такой срок с большим спросом. Предприятия закупили порядка 1000 бронекомплектов.
Кроме того, во время ракетных опасностей рабочий процесс приостанавливается и все сотрудники уходят в безопасные места, заверили в «Агро-Белогорье».