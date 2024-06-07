В «Агро-Белогорье» прокомментировали жалобы сотрудников на работу под обстрелами

Бел.Ру обратилось в «Агро-Белогорье» за уточнением информации. Редакции ответили, что мужчина так и не сообщил, о каком именно предприятии идёт речь. Кроме того, все обращения сотрудников фиксируются в управлении по персоналу холдинга либо через горячую линию — туда подобная жалоба не поступала.