Бывший руководитель белгородской ЕТК ушёл с работы в администрации Курской области

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Александр Васильченко, первый заместитель министра транспорта Курской области, ушёл со своего поста. Сообщается, что информация о чиновнике пропала с сайта администрации. Также пропали сведения о работе в Курской области с его личной страницы в соцсети.
Издание узнало в минтрансе, что место Васильченко сейчас вакантно.
Напомним, что до переезда в Курск Васильченко работал в Белгороде. Свой пост в ЕТК он покинул в 2021 году. Позже стало известно, что уходя с поста он продал служебный транспорт. Это решение не было согласовано с учредителями.