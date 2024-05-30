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Бывший руководитель белгородской ЕТК ушёл с работы в администрации Курской области

Бывший руководитель белгородской ЕТК ушёл с работы в администрации Курской области

30 мая 2024, 10:14
Фото: 1MI
Александр Васильченко после ухода из белгородской транспортной компании работал первым замом министра в соседней области. «Курские известия» сообщают, чиновник покинул свой пост.

Александр Васильченко, первый заместитель министра транспорта Курской области, ушёл со своего поста. Сообщается, что информация о чиновнике пропала с сайта администрации. Также пропали сведения о работе в Курской области с его личной страницы в соцсети.

Издание узнало в минтрансе, что место Васильченко сейчас вакантно.

Напомним, что до переезда в Курск Васильченко работал в Белгороде. Свой пост в ЕТК он покинул в 2021 году. Позже стало известно, что уходя с поста он продал служебный транспорт. Это решение не было согласовано с учредителями.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Курская область#Минтранс#ЕТК#Александр Васильченко
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