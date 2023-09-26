От Курска до Тамбова и Калуги: где работают бывшие белгородские чиновники?

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Команда бывшего губернатора региона Евгения Савченко постепенно уходит «в лету». Особенно это стало заметно в 2020 году, когда с приходом на тот момент врио губернатора Вячеслава Гладкова в правительстве региона начались крупные кадровые перестановки — кого-то уволили со скандалом, а кто-то сложил полномочия и ушёл «по-собственному». Такая тенденция продолжается и по сей день. А мы решили вам рассказать, чем теперь занимаются бывшие белгородские чиновники.
Мы собрали далеко не всех, но выбрали знаковые и интересные фигуры, которых знали и, вероятно, до сих пор не забыли многие белгородцы.
Экс-мэр Белгорода пробыл в должности более 2,5 года — с марта 2019 по октябрь 2021 года. До этого он был начальником департамента ЖКХ Белгородской области. За время его управления городом изменилось многое: Западный и Восточный округ разбили на 27 управ, изменилась, хоть и не для всех удобно, дорожная система, начала активно, хоть и зигзагом, развиваться транспортная система и многое другое. Кроме того, жителям Белгорода Галдун запомнился не просто как мэр, но и благодаря своим соцсетям как достаточно яркая личность.
В своих соцсетях Юрий Галдун объяснил увольнение тем, что «занимать такую должность без огонька внутри недопустимо по отношению к людям», хотя губернатор, по словам чиновника, три раза отклонял его просьбу освободить от должности. Однако мы помним, что Вячеслав Гладков не всегда был доволен работой градоначальника и высказывал недовольства, как это случилось с реконструкцией Щорса. Эксперты считают, что экс-мэр просто не выдержал требований нового главы региона.
Как бы там ни было, в феврале 2022-го стало известно, что Юрий Галдун ушёл работать в БГТУ им. Шухова. По словам бывшего чиновника, ему предлагали работу в разных субъектах РФ и разных сферах деятельности, но он выбрал профессию «по душе». В «Технологе» Галдун был советником ректора — проректором по регионально-промышленному развитию, занимался воплощением в жизнь разработок вуза. Но проработал на «душевной» профессии недолго — до июля.
О новом месте работы Юрия Галдуна СМИ узнали только летом этого года. Экс-мэр Белгорода переехал в Тамбов, где занял кресло гендиректора компании «Новый рынок», которая с 2020-го занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. А в конце августа бывшего градоначальника заметили с губернатором Тамбовской области, которому он рассказывал о планах по «реконструкции» местного рынка. Такой поворот в карьере для человека, который мог претендовать на губернаторское кресло, довольно неожиданный.
Бывший заместитель губернатора по социальному блоку ушла практически одновременно с Юрием Галдуном. Однако история её увольнения была скандальной, и много вопросов теперь вызывает приём на новую работу.
Чиновница работала заместителем губернатора с 2016 года, она курировала социальные процессы в сфере охраны здоровья, оказания медицинских услуг и соцзащиты населения. Жители региона были недовольны работой Зубаревой, считая её некомпетентной, так как по образованию она не была медиком. Дошло до того, что в ноябре 2020 на одном из домов по ул. Губкина неизвестные высветили проектором надпись «Зубареву — в отставку!».
В январе 2021-го на тот момент врио губернатора Вячеслав Гладков назначил Наталию Зубареву своим заместителем по социальному блоку, в её обязанности также входило курирование управлений культуры, физкультуры и спорта, по труду и занятости населения. Но и на этой должности к ней было много претензий. Точку в карьере чиновницы в белгородском правительстве поставил скандал с квартирой, которую область «подарила» сыну Зубаревой. В октябре 2021 года губернатор уволил Наталию Зубареву, хотя последняя написала в своих соцсетях, что ушла «по-собственному желанию».
Довольно быстро экс-заместитель губернатора нашла себе новую работу, да и далеко не уехала — в декабре того же года глава Курской области Роман Старовойт сообщил о назначении Наталии Зубаревой на должность старшего советника, который будет курировать объекты в сфере образования. Как обстоят у неё дела там — пока неизвестно. Этим летом она участвовала в образовательном семинаре «Школа полного дня» всё ещё в качестве старшего советника губернатора. Но раз до сих пор работает — значит, новое начальство довольно. К тому же — теперь по профилю.
Бывший первый заместитель губернатора уволился из правительства, казалось, на пике своей карьеры чиновника, перейдя в коммерческую организацию. Это одна из тех историй, когда в работе всё хорошо, а в отдыхе — не очень.
С 2018 года Евгений Мирошников возглавлял департамент цифрового развития региона. Под его руководством в Белгородской области весь общественный транспорт оборудовали платёжными терминалами, в сфере здравоохранения появился «Электронный рецепт», также заработали единый номер для записи к врачу «122», интерактивные карты, система голосования за малые населённые пункты и много других электронных услуг.
Два года назад Вячеслав Гладков назначил министра своим первым заместителем. А в июле этого года Мирошников уволился из регионального правительства по собственному желанию. Незадолго до увольнения вице-губернатора признали «Человеком года» в первой национальной премии за вклад в развитие цифровизации горхозяйства «Умный город». Также при увольнении выяснилось, что чиновник не был в отпуске 4 года.
Куда ушёл «отдыхать» бывший первый заместитель губернатора? Говорилось о крупной телекоммуникационной компании, но официальных сообщений о трудоустройстве не было. Сам Мирошников на вопрос журналистов о новой работе не ответил.
Не только Зубарева «перебежала» в правительство соседнего региона. Раньше неё это успел сделать экс-директор Единой транспортной компании в Белгородской области Александр Васильченко.
Свою должность в ЕТК он занимал с самого создания компании в 2019 году. По итогам 2020 года компания стала убыточной почти на 60 млн рублей. А в 2021 году у белгородцев было много вопросов к системе входа и оплаты в общественном транспорте, при этом правила менялись как перчатки. В апреле 2021-го Александр Васильченко заявил, что покидает свой пост и уходит работать в другой регион, а в мае выяснилось, что уходя с должности экс-директор продал служебный автомобиль, не согласовав это с учредителями. По этому случаю губернатор Гладков передал документы в правоохранительные органы. Но развития эта история не получила.
Новую должность бывший директор ЕТК всё же не стал держать в тайне — в соцсетях рассказал, что стал первым заместителем председателя комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области. А в сентябре того же года анонсировал свои планы по реформированию общественного транспорта в Курске с 2022 года. А уже в июне этого года мы узнали, что в Курске могут ввести бесплатные пересадки, как это планировали сделать в Белгороде.
Но и в соседнем регионе у Васильченко не всё так гладко. В начале августа у него брали интервью «Курские известия», где новый чиновник попытался оправдать множество проблем, которые за два года так и не смог исправить: нехватка водителей и транспорта, долгое ожидание, нелогичная система оплаты и многое другое. Не знаем, как будет дальше, но пока, судя по всему, новый «транспортный начальник» не оправдывает надежды курян.
Правая рука экс-губернатора Евгения Савченко ушла с политической арены региона весной 2022 года.
До этого Ольга Павлова работала заместителем губернатора Белгородской области в течение четырёх лет — с 2016 по 2020-й, а после его ухода два года была председателем Белгородской областной думы. В 2022 году Ольга Павлова вместе с двумя заместителями Еленой Бондаренко и Валерием Сергачёвым сложила свои полномочия в качестве председателя, но формально оставалась депутатом белоблдумы. А в июле этого года все трое также досрочно сложили депутатские мандаты.
Свой уход и уход своих коллег Павлова комментировать отказалась. Однако перед уходом стало известно, что она и по большей части её заместитель Валерий Сергачёв были фигурантами дела о распространении книги «Евангелие от Елизаветы», которую признали экстремисткой. Примечательно, что годом ранее, когда экс-губернатор Савченко выпустил свою книгу «Потрясение», причастными к её созданию и смене мировоззрения автора митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн назвал именно Ольгу Павлову, Елену Бондаренко и Валерия Сергачёва. Как раз после её выхода все трое покинули облдуму. Также в 2022 году Бондаренко и Сергачёва исключили из «Единой России» за «дискредитацию партии».
Чем же занимается сейчас бывшая председатель Белгородской облдумы? Зимой стало известно, что Ольга Павлова уехала в Москву и занимает там должность директора по организационному развитию службы директора по стратегическому менеджменту АО «Управляющая компания Эфко». Звучит сложно, но главное, чтобы в дело снова не вмешались «злые духи».
Экс-начальник управления физкультуры и спорта пробыл на своей должности 10 лет, и в 2019 году подал в отставку. Неофициальная причина — Сердюков сложил полномочия, потому что Белгород не попал в список городов, которые проведут ЧМ-2022 по мужскому волейболу. Сам же чиновник давать комментарии СМИ отказался, только подтвердил, что ушёл по собственному желанию.
Через два месяца после увольнения Олег Сердюков возглавил отдел регионального развития в Министерстве спорта РФ. Надо отметить, что конкурс проходил с середины июля, в то время как главный по белгородскому спорту покинул свой пост в августе.
А ещё через год, в октябре 2020, стало известно, что бывший белгородский чиновник стал министром спорта в Калуге. Теперь он занимается популяризацией и вовлечением в активное занятие спортом жителей Калужской области и, судя по всему, калужане относятся к нему с теплом. В марте этого года чиновник дал интервью калужской ТРК «НИКА», где рассказал о работе, личной жизни и спорте.
Есть и бывшие белгородские чиновники, которые тоже покинули регион, только они не нашли работу в другом регионе, а отправились там в «места не столь отдалённые» за получение взяток и превышение должностных полномочий. Это отдельная тема для публикации, и Бел.Ру готовит спецпроект по коррупции в регионе. Опубликовать планируем на этой неделе.