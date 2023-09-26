От Курска до Тамбова и Калуги: где работают бывшие белгородские чиновники?

Свою должность в ЕТК он занимал с самого создания компании в 2019 году. По итогам 2020 года компания стала убыточной почти на 60 млн рублей. А в 2021 году у белгородцев было много вопросов к системе входа и оплаты в общественном транспорте, при этом правила менялись как перчатки. В апреле 2021-го Александр Васильченко заявил, что покидает свой пост и уходит работать в другой регион, а в мае выяснилось, что уходя с должности экс-директор продал служебный автомобиль, не согласовав это с учредителями. По этому случаю губернатор Гладков передал документы в правоохранительные органы. Но развития эта история не получила.