Садовники и копирайтеры: на какие работы берут белгородских подростков летом

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Как отметила чиновница, трудоустройство несовершеннолетних решает ряд вопросов, в том числе снижение правонарушений в подростковой среде. На текущий год запланировано трудоустроить 45 тысяч несовершеннолетних. На сегодня 26% уже нашли работу.
Батанова отметила, что в бюджете отрасли предусмотрено более 67 млн рублей на поддержку ребят. Это дополнительные выплаты к зарплате, уровень которой варьируется в пределах МРОТ. В целом средний уровень заработка подростков составил почти 23 тысячи рублей.
К примеру, летом в Белгороде планируется трудоустроить 10 444 человек, в Белгородском районе — 3738, в Борисовском районе — 714, в Валуйском округе — 1956, а в Шебекинском округе — 2523. Всего в летний период работу хотят найти для 23 361 подростка.
Среди наиболее востребованных видов работ: благоустройство и озеленение территории (садовники, цветоводы), специалисты по работе на сайте учреждения (копирайтер), подсобные рабочие на предприятии и работа в библиотеках.