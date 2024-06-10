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Садовники и копирайтеры: на какие работы берут белгородских подростков летом

Садовники и копирайтеры: на какие работы берут белгородских подростков летом

10 июня 2024, 09:11
Фото: Изображение Midjourney
О трудоустройстве подростков рассказала региональный министр соцзащиты Елена Батанова. Всего за год планируют найти работу для 45 тысяч несовершеннолетних.

Как отметила чиновница, трудоустройство несовершеннолетних решает ряд вопросов, в том числе снижение правонарушений в подростковой среде. На текущий год запланировано трудоустроить 45 тысяч несовершеннолетних. На сегодня 26% уже нашли работу.

Батанова отметила, что в бюджете отрасли предусмотрено более 67 млн рублей на поддержку ребят. Это дополнительные выплаты к зарплате, уровень которой варьируется в пределах МРОТ. В целом средний уровень заработка подростков составил почти 23 тысячи рублей.

К примеру, летом в Белгороде планируется трудоустроить 10 444 человек, в Белгородском районе — 3738, в Борисовском районе — 714, в Валуйском округе — 1956, а в Шебекинском округе — 2523. Всего в летний период работу хотят найти для 23 361 подростка.

Среди наиболее востребованных видов работ: благоустройство и озеленение территории (садовники, цветоводы), специалисты по работе на сайте учреждения (копирайтер), подсобные рабочие на предприятии и работа в библиотеках.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Библиотеки#Белгород#Цветоводы#Копирайтер#Подсобные рабочие#Садовники
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