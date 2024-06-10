Садовники и копирайтеры: на какие работы берут белгородских подростков летом

К примеру, летом в Белгороде планируется трудоустроить 10 444 человек, в Белгородском районе — 3738, в Борисовском районе — 714, в Валуйском округе — 1956, а в Шебекинском округе — 2523. Всего в летний период работу хотят найти для 23 361 подростка.