Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:00

Published Сегодня, 15:00

Modified Сегодня, 15:02

Updated Сегодня, 15:02

Более 25 процентов белгородцев готовы согласиться на зарплату меньше, чем ожидали

Более 25 процентов белгородцев готовы согласиться на зарплату меньше, чем ожидали

23 мая 2024, 15:00
Фото: Изображение Midjourney
27% белгородцев готовы пойти на уменьшение зарплатных ожиданий, что ниже показателя по ЦФО и России (34%). Об этом сообщает hh.ru

27% белгородцев готовы пойти на уменьшение своих ожиданий по заработной плате, чтобы сохранить имеющуюся работу или получить новое гарантированное трудоустройство. Этот показатель ниже, чем по Центральному федеральному округу и в целом по России (34%).

Самую большую готовность пойти на снижение зарплатных ожиданий проявляют представители таких профессиональных сфер, как «Домашний, обслуживающий персонал» (51%), «Информационные технологии» (45%) и «‎Стратегия, инвестиции, консалтинг» (38%).

49% респондентов из Белгородской области заявили, что не готовы идти на уменьшение своих ожиданий по заработной плате ради сохранения работы. Этот показатель практически такой же, как и по всей России, он составляет 48%.

Через сколько лет почти все белгородцы будут зарабатывать больше 100 тысяч рублей?
Узнать подробнее
Читайте также:
Почти в два раза больше: в апреле в Белгородской области открыли 11 тысяч вакансийНихао? В Белгородской области растёт спрос на сотрудников со знанием китайского
#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Зарплата#Работа#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
Мужчина и женщина ранены в результате обстрела ВСУ в Белгородской области
Сегодня, 10:29
Налоги, аренда, отток: предприниматель из Белгорода рассказала о проблемах бизнеса
Вчера, 08:09
Нихао? В Белгородской области растёт спрос на сотрудников со знанием китайского
Сегодня, 09:21
При атаке беспилотника ВСУ погибла белгородка: тело нашли под завалами
Сегодня, 07:00
На благоустройство белгородского пляжа «Берега» потратят 22 млн рублей
Сегодня, 10:39
Пришла из русской сказки. На белгородской набережной появилась Царевна-лягушка
Сегодня, 08:53
"