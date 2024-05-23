Более 25 процентов белгородцев готовы согласиться на зарплату меньше, чем ожидали

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
27% белгородцев готовы пойти на уменьшение своих ожиданий по заработной плате, чтобы сохранить имеющуюся работу или получить новое гарантированное трудоустройство. Этот показатель ниже, чем по Центральному федеральному округу и в целом по России (34%).
Самую большую готовность пойти на снижение зарплатных ожиданий проявляют представители таких профессиональных сфер, как «Домашний, обслуживающий персонал» (51%), «Информационные технологии» (45%) и «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (38%).
49% респондентов из Белгородской области заявили, что не готовы идти на уменьшение своих ожиданий по заработной плате ради сохранения работы. Этот показатель практически такой же, как и по всей России, он составляет 48%.