Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Деньги

Через сколько лет почти все белгородцы будут зарабатывать больше 100 тысяч рублей?

20 мая 2024, 11:14
Фото: 1MI
Деньги

Более 75% белгородцев будут получать зарплату в 100 тыс. рублей через 9 лет

Белгородская область заняла 17-ю строчку в рейтинге российских регионов по динамике зарплат. Эксперты подсчитали, через сколько лет работники субъектов РФ придут к зарплатам в 100 тыс. рублей. У Белгородской области это займёт 9,3 года. Рейтинг опубликовало РИА «Новости».
Сюжет
Рейтинг

Более половины работников в Белгородской области приблизятся к зарплате в 100 тыс. рублей через 6,5 года. Четверть белгородцев будет получать такую зарплату уже через 3,5 года. Более 75% населения региона приблизятся к зарплате в 100 тыс. рублей через 9,3 года. Область в рейтинге заняла 17-ю строчку.

Стоит отметить, что в других регионах Центрального Черноземья показатели оказались немного хуже. Так, более половины работников Курской области будут получать 100 тыс. рублей через 7,1 года, более четверти населения — через 3,9 года. 75% работников приблизятся к такой зарплате через 10 лет. Курская область находится на 28-м месте рейтинга.

На 34-й строчке расположилась Липецкая область со следующими показателями: более половины работников будут получать 100 тыс. рублей через 7,4 года, более 25% — через 3,9 года, более 75% — через 10,8 года.

В Воронежской области половина работников начнёт получать 100 тыс. рублей зарплаты через 8,3 года, четверть населения — через 4,8 года. 75% работников приблизятся к этой зарплате через 11,5 года. Область находится на 51-м месте рейтинга.

Что касается Тамбовской области, то она расположилась на 69-м месте. Более половины населения начнёт зарабатывать 100 тыс. рублей через 9,2 года, четверть населения приблизится к этой зарплате через 5,9 года. 75% населения могут начать получать высокую зарплату через 12,3 года.

Быстрее всего к зарплате в 100 тыс. рублей придут жители Ямало-Ненецкого автономного округа. На это уйдёт у них всего полгода. Работники в Дагестане, Чечне и Ингушетии приблизятся к этой зарплате только через 13, 16 и 18 лет соответственно.

Норматив по оплате труда строителей повысили в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Норматив по оплате труда строителей повысили в Белгородской областиПредлагаемая зарплата в Белгородской области оказалась ниже средней по стране и в ЦФОРИА «Новости»: белгородцы в провинции зарабатывают в среднем 47 тысяч рублей
#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Рейтинг#Зарплаты#Новости Белгорода#Работники#Белгород
Подпишитесь
Как проходит восстановление обрушившегося дома на Щорса в Белгороде на данный момент?
Сегодня, 08:50
«А в чём проблема?»: Гладков отчитал мэра за сроки восстановления жилья
Сегодня, 07:09
Более 100 белгородских семей из приграничья ещё не определились с новым жильём
Сегодня, 08:20
Шебекино атаковал дрон-камикадзе ВСУ: повреждены две многоэтажки
Сегодня, 06:18
Гладков: Подбор жилья взамен пострадавшего не может длиться вечно
Сегодня, 08:43
Белгородцы смогут сами выбрать себе жильё взамен утраченного из-за обстрелов ВСУ
Сегодня, 07:44
"