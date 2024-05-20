Через сколько лет почти все белгородцы будут зарабатывать больше 100 тысяч рублей?

Стоит отметить, что в других регионах Центрального Черноземья показатели оказались немного хуже. Так, более половины работников Курской области будут получать 100 тыс. рублей через 7,1 года, более четверти населения — через 3,9 года. 75% работников приблизятся к такой зарплате через 10 лет. Курская область находится на 28-м месте рейтинга.