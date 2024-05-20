Через сколько лет почти все белгородцы будут зарабатывать больше 100 тысяч рублей?

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Более половины работников в Белгородской области приблизятся к зарплате в 100 тыс. рублей через 6,5 года. Четверть белгородцев будет получать такую зарплату уже через 3,5 года. Более 75% населения региона приблизятся к зарплате в 100 тыс. рублей через 9,3 года. Область в рейтинге заняла 17-ю строчку.
Стоит отметить, что в других регионах Центрального Черноземья показатели оказались немного хуже. Так, более половины работников Курской области будут получать 100 тыс. рублей через 7,1 года, более четверти населения — через 3,9 года. 75% работников приблизятся к такой зарплате через 10 лет. Курская область находится на 28-м месте рейтинга.
На 34-й строчке расположилась Липецкая область со следующими показателями: более половины работников будут получать 100 тыс. рублей через 7,4 года, более 25% — через 3,9 года, более 75% — через 10,8 года.
В Воронежской области половина работников начнёт получать 100 тыс. рублей зарплаты через 8,3 года, четверть населения — через 4,8 года. 75% работников приблизятся к этой зарплате через 11,5 года. Область находится на 51-м месте рейтинга.
Что касается Тамбовской области, то она расположилась на 69-м месте. Более половины населения начнёт зарабатывать 100 тыс. рублей через 9,2 года, четверть населения приблизится к этой зарплате через 5,9 года. 75% населения могут начать получать высокую зарплату через 12,3 года.
Быстрее всего к зарплате в 100 тыс. рублей придут жители Ямало-Ненецкого автономного округа. На это уйдёт у них всего полгода. Работники в Дагестане, Чечне и Ингушетии приблизятся к этой зарплате только через 13, 16 и 18 лет соответственно.