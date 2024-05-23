Почти в два раза больше: в апреле в Белгородской области открыли 11 тысяч вакансий

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
В апреле 2024 года в Белгородской области было открыто более 11 тысяч вакансий. Это на 42% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что в целом по России рост составил 28%. Об этом сообщает HeadHunter.
Наиболее востребованными оказались специалисты в сферах рабочего персонала (24% вакансий), производства и сервисного обслуживания (21%), обслуживания клиентов (20%). Также высокий спрос наблюдался в сферах строительства и недвижимости (16%), а также в розничной торговле (12%).
В апреле 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года наиболее значительный рост вакансий наблюдался в таких сферах, как «Стратегии, инвестиции, консалтинг» (удвоенное количество предложений о работе), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+85%) и «Управление персоналом, тренинги» (+85%).