Почти в два раза больше: в апреле в Белгородской области открыли 11 тысяч вакансий

В апреле 2024 года в Белгородской области было открыто более 11 тысяч вакансий, что на 42% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Наиболее востребованными оказались специалисты в сферах рабочего персонала, производства и сервисного обслуживания, а также обслуживания клиентов.

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