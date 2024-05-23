Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:48

Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Почти в два раза больше: в апреле в Белгородской области открыли 11 тысяч вакансий

Почти в два раза больше: в апреле в Белгородской области открыли 11 тысяч вакансий

23 мая 2024, 10:48
Фото: 1MI
В апреле 2024 года в Белгородской области было открыто более 11 тысяч вакансий, что на 42% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Наиболее востребованными оказались специалисты в сферах рабочего персонала, производства и сервисного обслуживания, а также обслуживания клиентов.
Сюжет
Работа

В апреле 2024 года в Белгородской области было открыто более 11 тысяч вакансий. Это на 42% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что в целом по России рост составил 28%. Об этом сообщает HeadHunter.

Наиболее востребованными оказались специалисты в сферах рабочего персонала (24% вакансий), производства и сервисного обслуживания (21%), обслуживания клиентов (20%). Также высокий спрос наблюдался в сферах строительства и недвижимости (16%), а также в розничной торговле (12%).

В апреле 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года наиболее значительный рост вакансий наблюдался в таких сферах, как «Стратегии, инвестиции, консалтинг» (удвоенное количество предложений о работе), «Туризм, гостиницы, рестораны»‎ (+85%) и «Управление персоналом, тренинги» (+85%).

Десять профессиональных сфер с наиболее высоким спросом на специалистов за последний месяцДесять профессиональных сфер с наиболее высоким спросом на специалистов за последний месяц
Десять профессиональных сфер с наиболее высоким спросом на специалистов за последний месяц
Фото: hh.ru
Подделка голоса и ложные вакансии: какие новые способы обмана придумали аферисты?
Узнать подробнее
Читайте также:
Водитель, швея и медсестра: кого ищут белгородские работодателиНа каждого безработного белгородца приходится шесть вакансийБольше полумиллиона: кому в Белгородской области готовы заплатить больше всех?
#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Статистика#Работа#Вакансии#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
Мужчина и женщина ранены в результате обстрела ВСУ в Белгородской области
Сегодня, 10:29
Налоги, аренда, отток: предприниматель из Белгорода рассказала о проблемах бизнеса
Вчера, 08:09
Нихао? В Белгородской области растёт спрос на сотрудников со знанием китайского
Сегодня, 09:21
При атаке беспилотника ВСУ погибла белгородка: тело нашли под завалами
Сегодня, 07:00
На благоустройство белгородского пляжа «Берега» потратят 22 млн рублей
Сегодня, 10:39
Пришла из русской сказки. На белгородской набережной появилась Царевна-лягушка
Сегодня, 08:53
"