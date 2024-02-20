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Работа

На каждого безработного белгородца приходится шесть вакансий

20 февраля 2024, 13:45
Фото: Изображение Midjourney
Работа

Белгородская область не вошла в число регионов с наибольшим дефицитом кадров

Белгородская область не вошла в число регионов, где наблюдается наибольший кадровый дефицит. На каждого безработного приходится шесть вакансий. Аналогичная ситуация складывается в соседней Курской области, следует из исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
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Работа

Белгородская область не вошла в число регионов, где наблюдается наибольший кадровый дефицит. На одного безработного белгородца, по данным исследования, приходится шесть вакансий.

По состоянию на декабрь 2023 года в Белгородской области насчитывалось всего 2,7 тыс. человек, не занятых трудовой деятельностью. Для сравнения: в аналогичный период 2022 года таких насчитывалось 4 тыс. человек. При этом потребность работодателей в сотрудниках в конце прошлого года равнялась 16,3 тыс. вакансий, а в декабре 2022 года — 18,22 тыс. вакансий.

Похожая ситуация складывается в соседней Курской области, где на одного безработного приходится 6,1 вакансии. В регионе насчитывается всего 1,7 тыс. незанятых, за год до этого — 2,8 тыс. безработных. В декабре 2023 года работодатели искали 10,33 тыс. работников, а годом ранее — 10,92 тыс.

В соседней Воронежской области на одного безработного приходится всего 3,3 вакансии. Безработных в регионе насчитывается 6,7 тыс. человек, в декабре 2022 года — 9,7 тыс. человек. Работодателям требовалось 21,86 тыс. работников и 18,95 тыс. работников соответственно.

Добавим, что наиболее серьёзная нехватка кадров наблюдается в Тульской области, где на одного не занятого трудовой деятельностью приходится 20,6 вакансии.

Ранее в hh.ru назвали необычные вакансии в Белгородской области в январе. Искали в регионе помощника в семью и заведующего кладбищем, помощника пивовара и перемотчика бумаги и бумажной пряжи.

Заведующий кладбищем и перемотчик бумаги: белгородцам предлагают необычную работу
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