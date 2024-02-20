На каждого безработного белгородца приходится шесть вакансий

По состоянию на декабрь 2023 года в Белгородской области насчитывалось всего 2,7 тыс. человек, не занятых трудовой деятельностью. Для сравнения: в аналогичный период 2022 года таких насчитывалось 4 тыс. человек. При этом потребность работодателей в сотрудниках в конце прошлого года равнялась 16,3 тыс. вакансий, а в декабре 2022 года — 18,22 тыс. вакансий.