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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Сварщик

Больше полумиллиона: кому в Белгородской области готовы заплатить больше всех?

5 февраля 2024, 12:09
Фото: Изображение Midjourney
Сварщик

Вакансия сварщика в Белгородской области стала самой высокооплачиваемой

Соискатели, претендующие на должность сварщика, в регионе смогут рассчитывать на зарплату от 349 тыс. до 561 тыс. рублей. Инженерам предлагают зарплаты в размере 400-500 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе компании HeadHunter.
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Работа

Сварщик металлоконструкций стал самой высокооплачиваемой должностью в Белгородской области. Это самая дорогая вакансия в регионе на начало февраля. Соискателям предлагают зарплату в размере от 349 тыс. до 561 тыс. рублей.

Ещё в тройке наиболее оплачиваемых вакансий — инженер. Работодатели предлагают 400-500 тыс. рублей зарплаты. Третье место занимает вакансия регионального менеджера от 150 тыс. до 500 тыс. рублей.

Такую же сумму до вычета налогов предлагают стоматологу-ортодонту в ЯНАО. От 300 тыс. рублей на руки работодатели предлагают ведущим специалистам по продаже недвижимости, замдиректора по логистике, гендиректору транспортного предприятия, водителю карьерного самосвала. От 250 тыс. рублей — директору генеральной подрядной организации в сфере строительства жилой недвижимости и руководителю проектов внедрения 1С-ERP в агрохолдинге.

Напомним, ранее сервис SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии в Белгороде. В их числе были моторист-автослесарь, машинист крана-манипулятора, начальник ремонтно-механической мастерской, инженер-конструктор, управляющий сети магазинов.

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Белгороде: айтишников в списке нет
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#Общество#Белгородская область#Работа#Вакансии#Новости Белгорода#Сварщик#Белгород#Наталья Корявых
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