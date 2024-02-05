Больше полумиллиона: кому в Белгородской области готовы заплатить больше всех?

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Сварщик металлоконструкций стал самой высокооплачиваемой должностью в Белгородской области. Это самая дорогая вакансия в регионе на начало февраля. Соискателям предлагают зарплату в размере от 349 тыс. до 561 тыс. рублей.
Ещё в тройке наиболее оплачиваемых вакансий — инженер. Работодатели предлагают 400-500 тыс. рублей зарплаты. Третье место занимает вакансия регионального менеджера от 150 тыс. до 500 тыс. рублей.
Такую же сумму до вычета налогов предлагают стоматологу-ортодонту в ЯНАО. От 300 тыс. рублей на руки работодатели предлагают ведущим специалистам по продаже недвижимости, замдиректора по логистике, гендиректору транспортного предприятия, водителю карьерного самосвала. От 250 тыс. рублей — директору генеральной подрядной организации в сфере строительства жилой недвижимости и руководителю проектов внедрения 1С-ERP в агрохолдинге.
Напомним, ранее сервис SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии в Белгороде. В их числе были моторист-автослесарь, машинист крана-манипулятора, начальник ремонтно-механической мастерской, инженер-конструктор, управляющий сети магазинов.