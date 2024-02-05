Больше полумиллиона: кому в Белгородской области готовы заплатить больше всех?

Такую же сумму до вычета налогов предлагают стоматологу-ортодонту в ЯНАО. От 300 тыс. рублей на руки работодатели предлагают ведущим специалистам по продаже недвижимости, замдиректора по логистике, гендиректору транспортного предприятия, водителю карьерного самосвала. От 250 тыс. рублей — директору генеральной подрядной организации в сфере строительства жилой недвижимости и руководителю проектов внедрения 1С-ERP в агрохолдинге.