Заведующий кладбищем и перемотчик бумаги: белгородцам предлагают необычную работу

В два раза меньше предлагают за работу учеником на дробеструйную установку — от 60 тыс. рублей до вычета налогов, а также за работу водителем — от 55 тыс. рублей на руки. От 40 тыс. рублей начинается зарплата у помощника пивовара и у перемотчика бумаги и бумажной пряжи.