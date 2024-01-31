Заведующий кладбищем и перемотчик бумаги: белгородцам предлагают необычную работу

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
За последний месяц в Белгородской области открыли более 5744 вакансий, среди которых оказалось как минимум десять необычных. Работодатели предлагают за них заработную плату от 30 тыс. до 140 тыс. рублей.
Самыми высокооплачиваемыми вакансиями из необычных стали помощник в семью и заведующий кладбищем. Кандидатам на должность предлагают зарплату от 140 тыс. рублей на руки и от 120 тыс. рублей до вычета налогов соответственно.
В два раза меньше предлагают за работу учеником на дробеструйную установку — от 60 тыс. рублей до вычета налогов, а также за работу водителем — от 55 тыс. рублей на руки. От 40 тыс. рублей начинается зарплата у помощника пивовара и у перемотчика бумаги и бумажной пряжи.
От 35 тыс. до 52,5 тыс. рублей предлагают лаборанту отдела оценки загрязнения воздуха и отбора проб, а от 37 тыс. до 43,4 тыс. рублей — отбраковщику. Рентгенлаборанту и архитектрору-дизайнеру обещают платить от 30 тыс. до 40 тыс. рублей.