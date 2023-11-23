«Есть вакансии в области»: Гладков рассказал, есть ли работа для шебекинских учителей

На пресс-конференции главе Белгородской области задали вопрос о том, будут ли рабочие места и зарплата у шебекинских учителей, если учить практически некого: некоторые дети уезжают учиться к родственникам или в города побезопаснее — Белгород и Старый Оскол. В итоге в муниципалитете есть школы с классами по семь человек.