«Есть вакансии в области»: Гладков рассказал, есть ли работа для шебекинских учителей

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
На пресс-конференции главе Белгородской области задали вопрос о том, будут ли рабочие места и зарплата у шебекинских учителей, если учить практически некого: некоторые дети уезжают учиться к родственникам или в города побезопаснее — Белгород и Старый Оскол. В итоге в муниципалитете есть школы с классами по семь человек.
Гладков ответил, что ещё со времён ковида в регионе есть практика перечисления зарплаты без фактически проводимой работы, поэтому в беде никого не оставят. Кроме того, в Белгородской области, по его словам, много вакансий для учителей:
«Какая будет ситуация — я не знаю. Выстраивать планы по сокращению я не готов и не вижу в этом необходимости. Для меня главное на сегодня — восстановить школы. Искать решение будем в конце учебного года, в апреле–мае. За работу учителей я не переживаю, потому что для них есть вакансии в области. И если будут проблемы с дистантом дальше, я за то, чтобы эти вакансии заполнять в регионе»
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области