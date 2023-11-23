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Вячеслав Гладков

«Есть вакансии в области»: Гладков рассказал, есть ли работа для шебекинских учителей

23 ноября 2023, 14:51
Фото: Bel.ru
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков: учителя из Шебекинского округа не останутся без работы

Педагоги приграничного округа обеспокоены оттоком учеников, которых увозят из-за обстрелов родители, боятся остаться без зарплаты и потерять работу. По словам губернатора, в беде никого не оставят.

На пресс-конференции главе Белгородской области задали вопрос о том, будут ли рабочие места и зарплата у шебекинских учителей, если учить практически некого: некоторые дети уезжают учиться к родственникам или в города побезопаснее — Белгород и Старый Оскол. В итоге в муниципалитете есть школы с классами по семь человек.

Гладков ответил, что ещё со времён ковида в регионе есть практика перечисления зарплаты без фактически проводимой работы, поэтому в беде никого не оставят. Кроме того, в Белгородской области, по его словам, много вакансий для учителей:

«Какая будет ситуация — я не знаю. Выстраивать планы по сокращению я не готов и не вижу в этом необходимости. Для меня главное на сегодня — восстановить школы. Искать решение будем в конце учебного года, в апреле–мае. За работу учителей я не переживаю, потому что для них есть вакансии в области. И если будут проблемы с дистантом дальше, я за то, чтобы эти вакансии заполнять в регионе»
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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