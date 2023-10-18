Ненадлежащее исполнение обязанностей: в суде Белгорода ищут нового председателя

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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Updated Сегодня, 07:36
В Октябрьском райсуде Белгорода сменится председатель. В течение пяти лет эту должность занимал Виталий Захаров. Ему придётся уйти после выявленных фактов ненадлежащего исполнения обязанностей.
Как пишет издание, квалификационная коллегия судей (ККС) Белгородской области сообщила об открытии вакантной должности председателя суда. Заявки от кандидатов подаются до 17 ноября 2023 года.
На текущий момент Октябрьский райсуд возглавляет Захаров. Судьёй он работал в течение 18 лет. С 2010 по 2018 год он был зампредседателя суда, а в 2018 году его назначили председателем суда на шесть лет.
В характеристике Захарова сказано, что он зарекомендовал себя как высококвалифицированный и принципиальный судья. Однако, как стало известно, Белгородский областной суд в 2019–2022 годах нашёл факты ненадлежащего исполнения обязанностей, которые связаны с организацией работы суда по обращениям, ошибками при осуществлении правосудия, а также совершаемыми судьями ошибками.
Соответствующая информация опубликована в решении ККС. О каких именно эпизодах идёт речь, неизвестно.