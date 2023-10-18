Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

Председателю Октябрьского райсуда Белгорода придётся уйти из-за ошибок в работе

Ненадлежащее исполнение обязанностей: в суде Белгорода ищут нового председателя

18 октября 2023, 07:34
Фото: 1MI

Председателю Октябрьского райсуда Белгорода придётся уйти из-за ошибок в работе

В Белгороде объявили конкурс на замещение должности председателя Октябрьского райсуда. Пока суд возглавляет Виталий Захаров, который в должности судьи работает уже 18 лет. С 2018 года он являлся председателем, но его решили снять с должности. Подробности сообщает «Ъ-Черноземье».
Сюжет
Суд

В Октябрьском райсуде Белгорода сменится председатель. В течение пяти лет эту должность занимал Виталий Захаров. Ему придётся уйти после выявленных фактов ненадлежащего исполнения обязанностей.

Как пишет издание, квалификационная коллегия судей (ККС) Белгородской области сообщила об открытии вакантной должности председателя суда. Заявки от кандидатов подаются до 17 ноября 2023 года.

На текущий момент Октябрьский райсуд возглавляет Захаров. Судьёй он работал в течение 18 лет. С 2010 по 2018 год он был зампредседателя суда, а в 2018 году его назначили председателем суда на шесть лет.

В характеристике Захарова сказано, что он зарекомендовал себя как высококвалифицированный и принципиальный судья. Однако, как стало известно, Белгородский областной суд в 2019–2022 годах нашёл факты ненадлежащего исполнения обязанностей, которые связаны с организацией работы суда по обращениям, ошибками при осуществлении правосудия, а также совершаемыми судьями ошибками.

Соответствующая информация опубликована в решении ККС. О каких именно эпизодах идёт речь, неизвестно.

Белгородская колония проиграла в суде по делу о штрафе за поставку комплексов ГТО
Узнать подробнее
Читайте также:
Беспрецедентное решение: белгородский суд не признал обстрел боевыми действиямиБелгородская фирма через суд требует 93 млн рублей с военно-строительного управленияБелгородец почти получил 22 млн за Mercedes с браком, но суд решил иначе
#Белгородская область#Суд#Должность#Председатель#Белгород#Наталья Корявых#Виталий Захаров
Подпишитесь
«Они угробили мне ребёнка»: девочка после родов стала инвалидом — отец винит врачей
Сегодня, 09:02
Медицина не точная наука: белгородский суд второй раз рассмотрит дело гинеколола
Сегодня, 07:46
Загадочная премия Демидова: горсовет Белгорода отказался называть точную сумму
Сегодня, 09:30
Активное противодействие ДРГ: как «Ахмат» защищает границы в Белгородской области
Сегодня, 08:51
ВСУ снова обстреливают белгородское приграничье: начали с Новой Таволжанки
Сегодня, 06:16