Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Белгороде: айтишников в списке нет

Ещё в рейтинг вошла вакансия инженера-конструктора. Сотруднику предлагают заработную плату до 80 тыс. рублей. Топ-5 замыкает вакансия управляющего сети магазинов с опытом работы от года. За эту работу предлагают зарплату от 50 тыс. до 70 тыс. рублей.