Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Белгороде: айтишников в списке нет

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в январе в Белгороде. В областном центре работодатели больше всего готовы платить мотористу-автослесарю — 150 тыс. рублей.
Второе место по предлагаемой зарплате занимает вакансия машиниста крана-манипулятора. Этому сотруднику работодатели готовы платить от 100 тыс. рублей.
Замыкает тройку лидеров начальник ремонтно-механической мастерской с зарплатой от 80 тыс. рублей.
Ещё в рейтинг вошла вакансия инженера-конструктора. Сотруднику предлагают заработную плату до 80 тыс. рублей. Топ-5 замыкает вакансия управляющего сети магазинов с опытом работы от года. За эту работу предлагают зарплату от 50 тыс. до 70 тыс. рублей.
Ранее сервис SuperJob выяснил, что сбережений белгородцев в случае лишения доходов хватит на четыре месяца. Как правило, горожане накапливают сумму в 1-2 оклада.