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Работа

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Белгороде: айтишников в списке нет

30 января 2024, 11:18
Фото: Изображение Midjourney
Работа

Моторист-автослесарь стал самой высокооплачиваемой должностью в Белгороде

Стал известен топ-5 профессий, за которые белгородцам предлагают наиболее высокую зарплату. Лидером стала должность моториста-автослесаря. Такому сотруднику работодатели готовы платить 150 тыс. рублей в месяц, сообщает сервис SuperJob.

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в январе в Белгороде. В областном центре работодатели больше всего готовы платить мотористу-автослесарю — 150 тыс. рублей.

Второе место по предлагаемой зарплате занимает вакансия машиниста крана-манипулятора. Этому сотруднику работодатели готовы платить от 100 тыс. рублей.

Замыкает тройку лидеров начальник ремонтно-механической мастерской с зарплатой от 80 тыс. рублей.

Ещё в рейтинг вошла вакансия инженера-конструктора. Сотруднику предлагают заработную плату до 80 тыс. рублей. Топ-5 замыкает вакансия управляющего сети магазинов с опытом работы от года. За эту работу предлагают зарплату от 50 тыс. до 70 тыс. рублей.

Ранее сервис SuperJob выяснил, что сбережений белгородцев в случае лишения доходов хватит на четыре месяца. Как правило, горожане накапливают сумму в 1-2 оклада.

SuperJob: сбережений белгородцев в случае лишения доходов хватит на четыре месяца
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