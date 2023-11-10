Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

Деньги

SuperJob: сбережений белгородцев в случае лишения доходов хватит на четыре месяца

10 ноября 2023, 12:19
Фото: 1MI
Деньги

Сумма сбережений белгородцев обычно составляет 1-2 оклада

71% жителей Белгорода планирует свои расходы, причём более 32% рассчитывают свои финансы на срок до полугода. Уровень финансовой грамотности горожане, как правило, оценивают как средний, сообщает SuperJob.
Сюжет
Деньги

Белгородцы стали меньше контролировать свои финансы, но нарастили объём сбережений. Это следует из информации сервиса SuperJob.

Каждый второй опрошенный горожанин (52%), как выяснилось, оценивает уровень своей финансовой грамотности как средний. Высоким его считают 25% белгородцев — каждый четвёртый мужчина и пятая женщина. Низкой свою финансовую грамотность считают 15% горожан.

Двое из троих белгородцев ведут личный финансовый учёт. 15% скрупулёзно подсчитывают доходы и расходы. Строгий учёт ведут жители города с зарплатой от 80 тыс. рублей (24%). Каждый третий горожанин (34%) не следит за своими тратами.

71% белгородцев планирует расходы, причём 32% — на полгода, 21% — на полгода-год, ещё 18% — на более длительный период. Расходы на длительный срок планируют 20%, женщины, как правило, на полгода-год — 24%.

В среднем у горожан в случае потери доходов будут деньги на четыре месяца. Только у 18% белгородцев есть средства на расходы всего на один месяц. Жить на отложенные деньги сможет 21% опрошенных, 3-6 месяцев — 8%, до года — 7%, от года и более — 4%. Четверо из десяти белгородцев не имеют сбережений вовсе.

Белгородцы оставили на банковских счетах 307 млрд рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
За полгода белгородцы получили более 600 квартир с использованием эскроу-счетовБелгородцы оставили на банковских счетах 307 млрд рублейЧто происходит с личными финансами белгородцев?
#Деньги#Белгородская область#Сбережения#Доходы#Белгород#Наталья Корявых
Подпишитесь
Кто из юных белгородцев в этом году попадёт на губернаторскую ёлку?
Сегодня, 14:48
Опасно для людей: кишечную палочку обнаружили в белгородской почве
Сегодня, 14:08
Привет из Тамбова: Юрий Галдун судится с белгородским Социальным фондом
Сегодня, 09:25
В продукции белгородского «Приосколья» нашли сальмонеллу
Сегодня, 12:12
«С праздником, коллеги!» Актёр «Улиц разбитых фонарей» приехал к белгородцам
Сегодня, 13:21
Потягаться с Чебурашкой смог Симба: топ самых кассовых фильмов в Белгородской области
Сегодня, 13:09