SuperJob: сбережений белгородцев в случае лишения доходов хватит на четыре месяца

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Белгородцы стали меньше контролировать свои финансы, но нарастили объём сбережений. Это следует из информации сервиса SuperJob.
Каждый второй опрошенный горожанин (52%), как выяснилось, оценивает уровень своей финансовой грамотности как средний. Высоким его считают 25% белгородцев — каждый четвёртый мужчина и пятая женщина. Низкой свою финансовую грамотность считают 15% горожан.
Двое из троих белгородцев ведут личный финансовый учёт. 15% скрупулёзно подсчитывают доходы и расходы. Строгий учёт ведут жители города с зарплатой от 80 тыс. рублей (24%). Каждый третий горожанин (34%) не следит за своими тратами.
71% белгородцев планирует расходы, причём 32% — на полгода, 21% — на полгода-год, ещё 18% — на более длительный период. Расходы на длительный срок планируют 20%, женщины, как правило, на полгода-год — 24%.
В среднем у горожан в случае потери доходов будут деньги на четыре месяца. Только у 18% белгородцев есть средства на расходы всего на один месяц. Жить на отложенные деньги сможет 21% опрошенных, 3-6 месяцев — 8%, до года — 7%, от года и более — 4%. Четверо из десяти белгородцев не имеют сбережений вовсе.