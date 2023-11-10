SuperJob: сбережений белгородцев в случае лишения доходов хватит на четыре месяца

В среднем у горожан в случае потери доходов будут деньги на четыре месяца. Только у 18% белгородцев есть средства на расходы всего на один месяц. Жить на отложенные деньги сможет 21% опрошенных, 3-6 месяцев — 8%, до года — 7%, от года и более — 4%. Четверо из десяти белгородцев не имеют сбережений вовсе.