В Белгородской области на 13,5% сократилось число вакансий

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
В Белгородской области и в Центральном Черноземье в целом сократилось количество вакансий. В регионе их число упало на 13,5%. Сравнивали специалисты декабрь 2021 и декабрь 2022 года.
В Белгородской области количество предложений снизилось на 2,8 тыс. — с 21,1 тыс. до 18,2 тыс. Сократилось и число незанятых человек — с 5,1 тыс. до 4 тыс. По состоянию на декабрь прошлого года в регионе на одного соискателя приходится 4,6 вакансии.
Лидером по сокращению в процентном соотношении стала Курская область — на 20,2%, или на 2,8 тыс. Число предложений снизилось с 13,7 тыс. до 10,9 тыс. Меньше стало и незанятых — ранее их насчитывалось 4,4 тыс., а теперь 2,8 тыс. На одного соискателя приходится 3,9 вакансии.
В Воронежской области число предложений уменьшилось на 11,4%, или на 2,4 тыс. — с 21,4 тыс. до 18,9 тыс. Выделился регион наибольшим сокращением незанятых — с 14,1 тыс. до 9,7 тыс. На одного воронежца приходится две вакансии.
Похожая ситуация складывается в Тамбовской области, где число вакансий сократилось на 13,2%, или на 1,2 тыс. Ранее предложений насчитывалось 9,3 тыс., а теперь — почти 8,1 тыс. Количество незанятых сократилось с 3,6 тыс. до 2,7 тыс., а на одного соискателя приходится три вакансии.
Наименьшее падение зафиксировали в Липецкой области — всего на 2,7%, или 365. Число предложений уменьшилось с 13,5 тыс. до 13,1 тыс. Также в регионе отмечают наименьшее снижение числа незанятых — с 3,7 тыс. до 3,6 тыс. На одного потенциального сотрудника приходится 3,5 вакансии.
Как уточняют специалисты, в целом на российском рынке труда сложился рекордный дефицит соискателей. В четвёртом квартале прошлого года на каждого безработного россиянина приходилось сразу 2,5 вакансии. Это максимальный показатель с 2005 года.