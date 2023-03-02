В Белгородской области на 13,5% сократилось число вакансий

В Белгородской области количество предложений снизилось на 2,8 тыс. — с 21,1 тыс. до 18,2 тыс. Сократилось и число незанятых человек — с 5,1 тыс. до 4 тыс. По состоянию на декабрь прошлого года в регионе на одного соискателя приходится 4,6 вакансии.