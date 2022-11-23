Часть вакансий на госслужбе в Белгородской области будут закрывать без конкурса

При этом должности относятся к ведущей и старшей группам. Не проводится конкурс, например, если исполнение должностных обязанностей связано с использованием сведений, которые составляют гостайну. Также решить не проводить конкурс может и сам наниматель. Документ вступил в силу 22 ноября.