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Часть вакансий на госслужбе в Белгородской области будут закрывать без конкурса

Сегодня, 09:00
Фото: Bel.ru
Если конкурс объявлен до 22 ноября 2022 года, то он не отменяется и продолжается до определения результатов, следует из постановления правительства региона.

В Белгородской области до конца года в некоторых случаях на госслужбу начнут принимать без конкурса. Речь о периоде с 25 ноября 2022 года по 31 декабря 2023 года.

Проведение конкурса на замещение вакантной должности в госорганах региона, если он объявлен до вступления документа в силу, не станут отменять. Конкурс продолжится до объявления результатов.

При этом должности относятся к ведущей и старшей группам. Не проводится конкурс, например, если исполнение должностных обязанностей связано с использованием сведений, которые составляют гостайну. Также решить не проводить конкурс может и сам наниматель. Документ вступил в силу 22 ноября.

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#Наталья Корявых#Общество#Эксклюзив#Госслужба#Отмена конкурса
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