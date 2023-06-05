Ярмарки вакансий: как эвакуированным жителям Шебекино помогут с поиском работы?

Как рассказала Елена Батанова, первое, что необходимо сделать для помощи шебекинцам, — собрать полный банк граждан, временно покинувших территорию. Но из него исключат пенсионеров и детей до 14 лет, ведь для последних есть отдельное направление по поиску подработки в каникулы.