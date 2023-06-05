Ярмарки вакансий: как эвакуированным жителям Шебекино помогут с поиском работы?

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Как рассказала Елена Батанова, первое, что необходимо сделать для помощи шебекинцам, — собрать полный банк граждан, временно покинувших территорию. Но из него исключат пенсионеров и детей до 14 лет, ведь для последних есть отдельное направление по поиску подработки в каникулы.
Для упрощения работы по информированию людей организуют мини-ярмарки вакансий с работодателями.
Что касается ПВР — это, естественно, опрос. Там будут развёрнуты мини-ярмарки, постоянные опросы, консультирование. Без понимания, что хочет человек и какие у него компетенции, эффекта не будет. Если всё состоялось, то дальше уже процесс передачи в руки работодателя.
Елена Батанова
К телефонам горячей добавят ключевые телефоны для связи с центром занятости. Батанова отметила, что уже проработан вопрос с крупными местными работодателями, а также поступают предложения по работе за пределами области.
На данный момент, по словам Батановой, в банке вакансий более 20 тыс. предложений. Реестр переформируют под жителей Шебекино — исходя из того, в ПВР каких муниципалитетов они в итоге оказались. Низкооплачиваемую работу будут предлагать при этом в последнюю очередь.
Необходимо также решить вопрос и с внутренней миграцией. Нередки ситуации, когда человек живёт сперва за пределами ПВР, а потом переезжает в него, и наоборот.
Губернатор Вячеслав Гладков добавил, что правительство пока не знает точно, сколько продлится ситуация в Шебекино. Главное же, по мнению губернатора, — обойти людей в ПВР и через СМИ донести информацию до остальных.
Шебекинцы — люди труда, они не должны сидеть без дела.
Вячеслав Гладков
Ранее журналистам Бел.Ру уже удалось пообщаться с министром соцзащиты Белгородской области Еленой Батановой. Мы поинтересовались, рассматривается ли вопрос финансовой поддержки переселённых белгородцев. Батанова отметила, что этот вопрос будет зависеть от решений, которые будут приниматься в том числе и на уровне Российской Федерации.