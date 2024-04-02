Водитель, швея и медсестра: кого ищут белгородские работодатели

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
По официальным данным, в январе–декабре 2023 в центр занятости населения Белгородской области в поиске работы обратилось 56 189 жителей региона, что на 7216 человек меньше (11,4%), чем за аналогичный период 2022 года.
При этом в прошлом году безработными признали 7637 человек, что на 26,5% меньше, чем в 2022 году (10 376 человек). На конец 2023 года в службе занятости населения региона в качестве безработных было зарегистрировано 2368 человек. Это на 31,5% меньше, чем на конец 2022 года (3458 человек).
В январе–феврале 2024 года за содействием в поиске подходящей работы в центр занятости обратились 4052 человека, из них статус безработного получили 1127. На 1 марта 2024 года в качестве безработных было зарегистрировано 2411 человек.
Что касается открытых вакансий, в 2022 году их было 108 860, в 2023 году — 140 880, а в 2024 году (январь–февраль) — 30 038. Уровень трудоустройства белгородцев по итогам 2022 года составил 91% от числа обратившихся граждан, по итогам 2023 года — 93,4%, а за январь–февраль 2024 года — 67,5%.
Наиболее востребованными в 2022–2024 годах у работодателей были кадры рабочих групп должностей.
Из квалифицированных кадров наибольшим спросом пользовались следующие профессии:
Из неквалифицированных кадров:
Среди инженерно-технических специалистов и служащих наибольшим спросом пользовались:
В правительстве отметили, что безработные белгородцы, которые состоят на учёте в центре занятости, имеют право получить ряд мер господдержки. Это содействие в поиске работы, включая помощь в составлении анкеты, временное трудоустройство, оплачиваемые общественные работы, социальная адаптация, профориентация, прохождение обучения для получения дополнительного образования.
Также безработные имеют право на психологическую поддержку, а также на содействие началу предпринимательской и другой приносящей доход деятельности (единовременная помощь при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, госрегистрация создаваемого юрлица, госрегистрация крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учёт физлица в налоговом органе в качестве плательщика налога на профессиональный доход).
А ещё безработным оказывают содействие в переезде для трудоустройства по направлению органов службы занятости, помогают инвалидам в поиске работы и трудоустраивают подростков в свободное от учёбы время.
При этом приоритет при трудоустройстве отдаётся белгородцам, которые вернулись после мобилизации или военной службы по контракту, а также членам их семей.
Кроме этого, безработным полагаются социальные выплаты, однако подробнее о них в региональном правительстве не рассказали.
В целом, по данным Белгородстата, в области уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем в 2022 году составил 3,7% от численности рабочей силы, а в 2023 году — 3,6%. Уровень зарегистрированной безработицы в Белгородской области по состоянию на 1 марта текущего года достиг 0,29% от численности рабочей силы и не изменился по сравнению с данными на 1 января 2024 года (на 1 января 2023 года — 0,42%).
Коэффициент напряжённости на рынке труда составил на 1 января 2024 года 0,17 единицы, что на 0,05 процентных пункта ниже, чем на 1 января 2023 года. Данный показатель показывает соотношение незанятых граждан и свободных рабочих мест на рынке труда, то есть, по состоянию на начало текущего года на одного незанятого белгородца, зарегистрированного в службе занятости населения, приходилось 5,95 свободного рабочего места.