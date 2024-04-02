Водитель, швея и медсестра: кого ищут белгородские работодатели

При этом в прошлом году безработными признали 7637 человек, что на 26,5% меньше, чем в 2022 году (10 376 человек). На конец 2023 года в службе занятости населения региона в качестве безработных было зарегистрировано 2368 человек. Это на 31,5% меньше, чем на конец 2022 года (3458 человек).