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Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

В Белгородской области вакансий стало почти в четыре раза меньше

Водитель, швея и медсестра: кого ищут белгородские работодатели

2 апреля 2024, 14:18
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области вакансий стало почти в четыре раза меньше

Всего в январе–феврале 2024 года за содействием в поиске подходящей работы в центр занятости обратились 4052 человека. На сегодняшний день открыто 30 038 вакансий. Кого не хватает на рынке труда, Бел.Ру рассказали в областном правительстве.
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Работа

По официальным данным, в январе–декабре 2023 в центр занятости населения Белгородской области в поиске работы обратилось 56 189 жителей региона, что на 7216 человек меньше (11,4%), чем за аналогичный период 2022 года.

При этом в прошлом году безработными признали 7637 человек, что на 26,5% меньше, чем в 2022 году (10 376 человек). На конец 2023 года в службе занятости населения региона в качестве безработных было зарегистрировано 2368 человек. Это на 31,5% меньше, чем на конец 2022 года (3458 человек).

В январе–феврале 2024 года за содействием в поиске подходящей работы в центр занятости обратились 4052 человека, из них статус безработного получили 1127. На 1 марта 2024 года в качестве безработных было зарегистрировано 2411 человек.

Что касается открытых вакансий, в 2022 году их было 108 860, в 2023 году — 140 880, а в 2024 году (январь–февраль) — 30 038. Уровень трудоустройства белгородцев по итогам 2022 года составил 91% от числа обратившихся граждан, по итогам 2023 года — 93,4%, а за январь–февраль 2024 года — 67,5%.

Наиболее востребованными в 2022–2024 годах у работодателей были кадры рабочих групп должностей.

Из квалифицированных кадров наибольшим спросом пользовались следующие профессии:

  • водитель автомобиля;
  • слесарь-ремонтник;
  • швея;
  • электрогазосварщик;
  • электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
  • медсестра;
  • продавец продовольственных товаров;
  • слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования;
  • слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;
  • токарь и другие.

Из неквалифицированных кадров:

  • рабочий по благоустройству населённых пунктов;
  • уборщик производственных и служебных помещений;
  • подсобный рабочий;
  • разнорабочий;
  • рабочий зеленого хозяйства;
  • грузчик и другие.

Среди инженерно-технических специалистов и служащих наибольшим спросом пользовались:

  • специалист (различных направлений деятельности);
  • лаборант;
  • медсестра;
  • механик;
  • делопроизводитель;
  • менеджер (различных направлений деятельности);
  • инструктор;
  • бухгалтер;
  • инженер;
  • кладовщик.

В правительстве отметили, что безработные белгородцы, которые состоят на учёте в центре занятости, имеют право получить ряд мер господдержки. Это содействие в поиске работы, включая помощь в составлении анкеты, временное трудоустройство, оплачиваемые общественные работы, социальная адаптация, профориентация, прохождение обучения для получения дополнительного образования.

Также безработные имеют право на психологическую поддержку, а также на содействие началу предпринимательской и другой приносящей доход деятельности (единовременная помощь при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, госрегистрация создаваемого юрлица, госрегистрация крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учёт физлица в налоговом органе в качестве плательщика налога на профессиональный доход).

А ещё безработным оказывают содействие в переезде для трудоустройства по направлению органов службы занятости, помогают инвалидам в поиске работы и трудоустраивают подростков в свободное от учёбы время.

При этом приоритет при трудоустройстве отдаётся белгородцам, которые вернулись после мобилизации или военной службы по контракту, а также членам их семей.

Кроме этого, безработным полагаются социальные выплаты, однако подробнее о них в региональном правительстве не рассказали.

В целом, по данным Белгородстата, в области уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем в 2022 году составил 3,7% от численности рабочей силы, а в 2023 году — 3,6%. Уровень зарегистрированной безработицы в Белгородской области по состоянию на 1 марта текущего года достиг 0,29% от численности рабочей силы и не изменился по сравнению с данными на 1 января 2024 года (на 1 января 2023 года — 0,42%).

Коэффициент напряжённости на рынке труда составил на 1 января 2024 года 0,17 единицы, что на 0,05 процентных пункта ниже, чем на 1 января 2023 года. Данный показатель показывает соотношение незанятых граждан и свободных рабочих мест на рынке труда, то есть, по состоянию на начало текущего года на одного незанятого белгородца, зарегистрированного в службе занятости населения, приходилось 5,95 свободного рабочего места.

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