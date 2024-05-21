Подделка голоса и ложные вакансии: какие новые способы обмана придумали аферисты?

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
С появлением интернета мошенники придумали новые способы обмана. Многие уже успели раскусить правоохранительные органы, однако останавливаться на достигнутом аферисты не стали.
В последнее время злоумышленники рассылают поддельные электронные письма или создают фальшивые сайты от имени известных организаций. Так они практически без проблем могут завладеть необходимой информацией для снятия денег с банковских карт своих жертв. В то же время аферисты продают на аналогичных сайтах какие-то вещи или услуги, забирая деньги, но не предоставляя клиенту обещанное.
Самым распространённым способом обмана стал заработок на инвестициях. На эту удочку попались уже многие россияне, желающие без труда заработать большую сумму денег. Для этого они берут в кредит или в долг у знакомых крупные суммы денег, но вместо выигрыша лишаются вложенных средств.
Другие мошенники создают вредоносное приложение и просят его скачать — причину обычно придумывают убедительную. Сама же программа позволяет аферистам похитить данные или получить доступ к технике своих жертв. Ещё часть злоумышленников манипулируют людьми, убеждая их предоставить доступ к важным личным данным или аккаунтам.
Кроме того, участились случаи кражи аккаунтов в Telegram: пользователя по маскированной ссылке перебрасывает на стороннюю страницу, которая имитирует официальный интерфейс мессенджера, где предлагают вступить в сообщество. Для вступления якобы нужно повторно внести свои данные для входа, которые затем оказываются в руках мошенников.
Наткнуться на аферистов можно и при поиске работы: они маскируются под обычные вакансии, однако в анкете могут запросить реквизиты банковской карты якобы для перечисления заработной платы.
Такие случаи опасны ещё и тем, что можно попасться на члена преступной группировки, который за счёт кандидатов хочет обналичить полученные незаконным путём денежные средства.
Многие россияне стали попадаться на мошенников, которые просят продлить договор действия сим-карты. Для этого они пытаются узнать у жертвы личные данные и коды доступа к порталу Госуслуг.
Злоумышленники стали пользоваться подменой QR-кодов, поскольку этот способ оказался самым простым в исполнении. Жертва, собираясь оплатить товар или услугу через QR-код, сканирует его, но лишается всех своих средств с банковской карты, потому что переводит таким образом данные мошеннику.
Аферисты также стали пользоваться влиянием правоохранительных органов, поскольку при общении с ними россияне будут чувствовать себя спокойнее и охотнее пойдут навстречу, если необходимо предоставить какие-либо личные данные.
В таких случаях мошенники называют какие-то факты или предоставляют информацию, которая позволит им убедить собеседника в своей компетентности. Однако зачастую в ход идут слитые в интернет данные, а не известные спецслужбам.
Могут жертв и запугивать, обвиняя их в спонсировании ВСУ и называя их личные данные, которые снова обнаружили в открытом доступе в интернете.
Передовые технологии позволяют злоумышленникам подделывать голоса знакомых, близких своих жертв или же известных людей для получения необходимого результата. Так могут обманывать пенсионеров, убеждая, что их родственники попали в аварию и нужно срочно передать им деньги.
Эксперты советуют обсуждать со своими родственниками подобные случаи и заранее продумать план действий.
Ранее редакция Бел.Ру уже писала о популярных мошеннических схемах. Среди уже упомянутых инвестиций, звонков от близких или спецслужб, а также от операторов сотовой связи, есть советы о том, что нужно делать, чтобы не попасться на удочку злоумышленников.