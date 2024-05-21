Подделка голоса и ложные вакансии: какие новые способы обмана придумали аферисты?

В последнее время злоумышленники рассылают поддельные электронные письма или создают фальшивые сайты от имени известных организаций. Так они практически без проблем могут завладеть необходимой информацией для снятия денег с банковских карт своих жертв. В то же время аферисты продают на аналогичных сайтах какие-то вещи или услуги, забирая деньги, но не предоставляя клиенту обещанное.