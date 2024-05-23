Нихао? В Белгородской области растёт спрос на сотрудников со знанием китайского

Как сообщили Бел.Ру аналитики сервиса по поиску работы hh.ru., в Белгородской области спрос на работников со знанием китайского языка в 2023 году вырос на 44%, однако само по себе количество таких вакансий невелико — всего около 50 штук. При этом за неполный 2024 год в Белгородской области было открыто уже более 30 вакансий с требованием китайского языка, то есть, спрос продолжает увеличиваться.