Нихао? В Белгородской области растёт спрос на сотрудников со знанием китайского

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Как сообщили Бел.Ру аналитики сервиса по поиску работы hh.ru., в Белгородской области спрос на работников со знанием китайского языка в 2023 году вырос на 44%, однако само по себе количество таких вакансий невелико — всего около 50 штук. При этом за неполный 2024 год в Белгородской области было открыто уже более 30 вакансий с требованием китайского языка, то есть, спрос продолжает увеличиваться.
Чаще всего такие вакансии открывают компании из строительной отрасли, а также образовательные учреждения и производственные предприятия. Компании находятся в поисках преподавателей китайского языка, а также в поисках менеджеров по закупкам, по логистике и по продажам.
Аналитики отметили, что медиана предлагаемой таким специалистам зарплаты составляет 55-60 тысяч рублей.
При этом китайский язык — довольно редкий навык, сегодня он встречается примерно в резюме лишь 110 жителей области (менее 0,5% соискателей), чаще всего это преподаватели и переводчики.
Как отметила директор института межкультурной коммуникации и международных отношений НИУ «БелГУ» Ольга Прохорова, китайский язык по-настоящему популярен. Его изучают 259 студентов вуза. В сравнении с 2023 годом количество желающих изучать китайский увеличилось на 21 человека.
Большей популярностью китайский язык пользуется среди студентов таких направлений как «Перевод и переводоведение», «Лингвистика» и «Международные отношения». Ольга Прохорова отметила, что это связано с геополитической ситуацией, добрыми отношениями России и Китая, а также возможностью стажировок в вузах Китая.
Продолжится изучение китайского языка как основного (первого) по направлению подготовки «Лингвистика». Китайский язык как основной (первый) вводится по направлению Международные отношения. Планируется совместная образовательная программа по направлению подготовки «Лингвистика» совместно с китайским университетом Бэйхуа и НИУ «БелГУ» по модели 2+2 (обучение два года в НИУ «БелГУ» и два года в Китае).
Ольга Прохорова