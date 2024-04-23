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Published Сегодня, 16:20

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Работникам учреждений допобразования Белгорода увеличили размер оклада

Концертмейстерам и некоторым преподавателям в Белгороде увеличили суммы оклада

23 апреля 2024, 16:20
Фото: 1MI

Работникам учреждений допобразования Белгорода увеличили размер оклада

Депутаты горсовета внесли изменения в решение, которое касается положений об оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования Белгорода, подведомственных управлению культуры администрации города.

По итогам принятых изменений оклад педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования увеличивается на 4,5%. До повышения сумма составляла 11 128 рублей, а после — 12 268 рублей. Подробности на фото:

Фото: из проекта горсовета Белгорода

Финансирование расходов, связанных с реализацией решения, будет производиться в пределах средств, предусмотренных в городском бюджете на оплату труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры администрации Белгорода.

Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, которые возникли с 1 января 2024 года.

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#Кристина Семенчук#Город#Увеличение#Дополнительное образование#Новости Белгорода#Педагоги#Белгород#Оклад
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