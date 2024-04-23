Концертмейстерам и некоторым преподавателям в Белгороде увеличили суммы оклада

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
По итогам принятых изменений оклад педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования увеличивается на 4,5%. До повышения сумма составляла 11 128 рублей, а после — 12 268 рублей. Подробности на фото:
Финансирование расходов, связанных с реализацией решения, будет производиться в пределах средств, предусмотренных в городском бюджете на оплату труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры администрации Белгорода.
Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, которые возникли с 1 января 2024 года.