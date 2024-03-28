Участники СВО требуют с белгородского бизнесмена миллионный долг по зарплате

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
В редакцию Бел.ру обратился читатель, служащий сейчас в зоне СВО, который попросил помочь с проблемой, возникшей не только у него, но и у якобы ещё 60 человек, которые работали в ООО «Век» Александра Спиридонова. По словам мужчины, якобы ООО «Век» не произвело оплату выполненной работы. Редакция Бе.Ру пообщалась со сторонами конфликта, запросила информацию у прокуратуры, УМВД и трудовой инспекции. И обратилась к специалистам. Ситуацию проанализировали адвокаты.
По словам обратившегося, люди якобы работали без договора.
«До заключения контракта, чтобы служить Родине, мы два года работали на компанию ООО „Век“, без договоров, так как данная компания ни с кем не заключает договоры. Выполняли госзаказы — школы, дома, общежития по всей Белгородской области. Александр Сергеевич давал мелкие авансы, ссылаясь на то, что администрация ещё не заплатила деньги. В итоге Александр Сергеевич получил 490 миллионов рублей, а после этого перестал выходить на связь с нами, отказался заплатить заработную плату в сумме 35 миллионов рублей. За 2 года работы», — рассказывает он.
Арсен, написавшей в редакции Бел.Ру, также рассказал, что они уже обращались в полицию, прокуратуру, налоговую и трудовую инспекции. Однако от всех инстанций им приходили схожие ответы. Мол, нет доказательств тому, что люди действительно работали в ООО «Век».
«Свидетелей более 100 человек. Инженеры данной организации, жители домов. В качестве доказательств мы предоставили аудиозаписи разговоров, фото, видео работы, дали номера свидетелей. Никто не реагирует. Все отказываются помочь. Уже семь месяцев [на тот момент] нам отказывают. 40 человек ушли на СВО, 20 человек остались в Белгородской области. Среди наших братьев очень много раненых, которые работали на эту компанию», — утверждает Арсен.
Журналистке Бел.Ру Александр Спиридонов на вопрос о жалобе бывших сотрудников ответил вопросом, а какие сотрудники? Далее разговор сложился довольно странным образом:
— Где работали?
— На строительстве объектов, в которых ваша фирма являлась подрядчиком.
— Каких объектов?
— Школы, больницы, общежития и прочее.
— Никто не работал.
Ситуацию в общем мужчина назвал одним из способов «отмывания денег». По его словам, он также обращался в правоохранительные органы, т. к. это несправедливое обвинение. И «договоры не заключались».
Региональная ГИТ сообщает, что в 2023 году к ним поступило 11 обращений по вопросу нарушения трудовых прав работников ООО «Век». И также по части оплаты труда. Всем обратившимся, как пишут в ответе на запрос Бел.Ру, «даны мотивированные ответы и разъяснено право обращения в судебные инстанции». А вот проверки ООО «Век» за последние три года не проводились.
С августа прошлого года в УМВД поступил ряд заявлений с просьбой провести проверку в отношении руководителя «Века» по факту возможных противоправных действий, связанных с невыплатой зарплаты за работу на объектах строительства. В управлении уточнили, что проверка уже проводится, а процессуальное решение пока не принято.
«В прокуратуру области бывшие или действующие сотрудники ООО „Век“ с обращениями в отношении данного хозяйствующего субъекта о нарушении их трудовых прав не обращались», — ответили редакции Бел.Ру.
Однако в том же в 2023 году осуществлялась проверка из-за публикации в соцсетях с жалобой на задолженность по заработной плате. Подобного долга не выявили.
Также в связи с нарушением трудового договора директору ООО «Век» в сентябре внесено представление. Возбудили несколько дел об административных правонарушениях.
Далее прокурором Краснояружского района уже в октябре в связи с несоблюдением сроков строительства соцобъектов внесено ещё одно представление. Возбуждено два дела об административном нарушении.
Как объясняют адвокаты, случаи, когда человек трудится без оформления официального трудового договора, совсем не новые. Существуют разные способы, которыми работодатель пользуется, чтобы не оформлять сотрудника. Это как раз иногда и делается с целью избежать выплаты заработной платы и лишить работника других гарантий.
Это один из самых часто задаваемых вопросов, делятся юристы, с которым они сталкиваются в своей работе. Люди, которые работают неофициально, обычно объясняют это тем, что таким образом им не нужно платить налоги и другие обязательные отчисления. В результате они получают больше денег на руки. Однако государство «не видит» человека как работника. То есть, без тех же налогов и других отчислений человек теряет часть своего социального и пенсионного обеспечения в будущем, пока не трудоустроен официально.
«Также сложность для таких работников будет заключаться и в отсутствии возможности подтвердить официальный доход, что зачастую будет существенным препятствием для получения кредита, в том числе ипотеки», — добавили Александр Гордеев и Евгений Кривцун от GK legal defenders.
Однако самое важное — это то, что отсутствие официальной занятости не позволяет иметь ежегодный оплачиваемый отпуск, гарантии и компенсацию при увольнении, подтверждения трудового стажа и др.
Есть две ситуации, как объясняют специалисты. Первая, базовая, заключается в том, что сотрудник не оформлен в период работы. Вторая — сотрудник прекратил свою трудовую деятельность у своего работодателя и, как в нашем случае, не получает зарплату, компенсацию и т. п.
В первую очередь стоит озадачиться в том случае, когда работника не оформляют или не планируют оформлять, исходя из следующего.
«Согласно сложившейся судебной практике, если трудовой договор не был оформлен надлежащим образом, однако работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного представителя, то трудовой договор считается заключённым и работодатель или его уполномоченный представитель обязан не позднее трёх рабочих дней со дня фактического допущения к работе оформить трудовой договор в письменной форме. И это не право, а прямая обязанность работодателя», — далее рассказывают Александр Гордеев и Евгений Кривцун.
Также договор обязательно должен быть в двух экземплярах. Для работника и для работодателя. Документ работника — подтверждение заключения трудового, который стороны согласовали.
Ещё одно ухищрение работодателя — фактическое разделение зарплаты на оклад (постоянная) и премию (переменная). В таких ситуациях окладная часть довольно маленькая, поэтому основной доход человека — премиальная составляющая.
Так, когда работодатель захочет изменить расчёт премии, для этого уже не потребуется менять трудовой договор. Достаточно изменить положение. Чем значительно может злоупотреблять. Потому что премиальную составляющую он выносит «за скобки» трудового договора, где ссылается как раз на «внутренние акты работодателя».
«Судебная практика знает положительные случаи разрешения подобных споров в пользу работников, но такие дела, как правило, отличаются значительной сложностью, так как требуют сбор большого числа доказательств, которые в суде должны подтвердить ранее осуществляемые расчёты и условия получения премии», — объясняют юристы.
Растут случаи, когда некоторые работодатели применяют такую тактику, при которой они задают длительные сроки для получения премий. Например, к концу года они создают условия работы, которые заставляют работника уйти до момента получения заслуженной премии. Он остаётся без вознаграждения. А зачастую добиваться справедливости приходится долго. И даже «не в суде первой инстанции».
Практический совет специалистов: или настаивать, чтобы вопросы премии были закреплены в ТД или, если работодатель отказывается это делать, затребовать у него «соответствующие существующие в организации и действующие положения о расчёте и порядке выплат премий». Если работодатель самовольно изменяет условия и порядок, он должен ознакомить работника под роспись.
«Конечно, требуется внимательно ознакомиться с положением о премировании, обратить внимание, как и за что работодатель начисляет премии, в каком объёме, когда их выплачивает», — продолжают адвокаты.
Есть случаи, когда работодатель добросовестно платил премии, а потом существенно их уменьшил или вообще отказал в выплатах. Нюансы: есть премия, которая, как ранее описали, закреплена. Так, она судами расценивается как часть зарплаты. И есть премия как способ поощрения. Она выплачивается на усмотрение начальства.
«Иными словами, если её в положении о премиях нет или там обозначен другой объём, работник должен быть готов к тому, что устные увещевания и обещания так и останутся обещаниями. Доказать обязательность таких выплат затруднительно в суде, а значит вопросами заработной платы и премий лучше озадачиться заранее», — предупреждают Александр Гордеев и Евгений Кривцун
Теперь случай, когда не заключался ТД. Как доказать, что работа выполнялась? Важно, что утверждённых доказательств нет. Это значит, работник может доказать, что работал, теми доказательствами, которые у него имеются.
Например:
Касательно показаний, свидетелями могут стать бывшие коллеги, которые готовы подтвердить, что тот действительно работал. И также факт того, что начальство могло запугивать увольнением, лишением премий и т. д. Однако не всегда свидетельские показания являются главным и базовым доказательством, особенно когда работодатель подготовился и может представить документы, опровергающие их слова.
Самым распространённым способом и средством защиты нарушенных прав является суд, «но не судом единым». Обращение в суд имеет свои процедуры и требования. В части его формы, содержания и сроков. Адвокаты предупреждают, что иск о нарушениях прав трудящегося в лучшем случае нужно подать в месячный срок. Нарушения есть индивидуальные и коллективные.
«В каждом субъекте Российской Федерации есть комиссии по трудовым спорам — можно обратиться к ним. Тем более сейчас, как правило, это возможно сделать удалённо», — пишут специалисты.
Также прокуратура следит за соблюдением законодательства, в том числе трудового. Участие прокурора обязательно. Зачастую прокурор помогает адвокату и участнику процесса. Есть и недостаток — большая загруженность органов:
«Ряд обращений и жалоб они рассматривают, исходя из имеющихся документов в отсутствии истребования других, что может привести к отказу в удовлетворении жалобы или проигрышу дела в суде. Но в целом право обратиться в органы прокуратуры у работника есть и зачастую оно может помочь».
Когда речь идёт о массовом нарушении трудовых прав, это привлекает большее внимание и стремление решить споры.