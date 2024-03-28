Участники СВО требуют с белгородского бизнесмена миллионный долг по зарплате

Это один из самых часто задаваемых вопросов, делятся юристы, с которым они сталкиваются в своей работе. Люди, которые работают неофициально, обычно объясняют это тем, что таким образом им не нужно платить налоги и другие обязательные отчисления. В результате они получают больше денег на руки. Однако государство «не видит» человека как работника. То есть, без тех же налогов и других отчислений человек теряет часть своего социального и пенсионного обеспечения в будущем, пока не трудоустроен официально.