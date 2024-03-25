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Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

В Яковлевском ГОКе прокомментировали жалобы работников на сокращение отпуска

Нарушения были? Работники Яковлевского ГОКа пожаловались на сокращение дней отпуска

25 марта 2024, 12:22
Фото: 1MI

В Яковлевском ГОКе прокомментировали жалобы работников на сокращение отпуска

В редакцию Бел.Ру обратились работники Яковлевского ГОКа. На условиях анонимности они рассказали, что на руднике «Северсталь» руководство уменьшило отпуск. Мы попросили прокомментировать ситуацию пресс-службу ЯГОКа.

По словам работников рудника, отпуск урезали для сотрудников шахты. Ранее его продолжительность была 66 дней, а стала 42. При этом люди отметили, что условия труда такие же, как и в угольной шахте — пыль, газы, вибрация, жара.

Работодатель, «Северсталь», приглашали независимых экспертов, замеряли воздух в шахте в пересменку, когда люди не работают и погрузочно-доставочные машины не ездили.
Работники Яковлевского ГОКа

Люди также рассказали, что с изменениями их ознакомили. А некоторые работники даже обращались в трудовую инспекцию.

За комментарием журналисты Бел.Ру обратились в пресс-службу Яковлевского ГОКа. В компании нам ответили, что условия предоставления отпусков для сотрудников ГОКа не менялись с 2019 года, когда произошли изменения в связи с реорганизацией предприятия.

Количество дней отпуска полностью соответствует требованиям законодательства. Никаких решений о сокращении количества дней отпуска не принимались. Работники подземной группы имеют до 14 дополнительных дней к основному отпуску в зависимости от класса условий труда.
Из ответа Яковлевского ГОКа
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#Белгородская область#Северсталь#Эксклюзив#Рудник#Трудовая инспекция#Отпуск#Работники#Белгород#Кристина Семенчук#Яковлевский ГОК#Пыль
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