«Всё без толку»: в Белгороде жизни сотрудников Wildberries подвергают опасности?

В прошлом году, также весной, в интернете и новостях всё чаще стала появляться информация о том, что сотрудники пунктов выдачи Wildberries планируют провести массовую забастовку, начиная с 15 марта, и временно закрыть свои отделения в России. Журналисты Бел.Ру решили узнать, актуально ли это в пунктах Белгорода. Однако и тогда сотрудники отвечали отрицательно. Мол, слышат в первый раз. И только одна девушка немного позже поделилась, что о подтверждениях этому узнала в тот же вечер.