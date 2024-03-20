«Всё без толку»: в Белгороде жизни сотрудников Wildberries подвергают опасности?

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Сотрудница Wildberries под одним из постов в социальных сетях оставила комментарий. Девушка рассказала, что в момент ракетной опасности, руководство головного офиса игнорирует рекомендации МЧС.
По её словам, за уход с рабочего места могут даже оштрафовать на 100 тысяч рублей. Поэтому работники не имеют полного права спуститься в укрытие при угрозе обстрела даже на 15 минут и тем самым подвергаются опасности. То же самое касается закрытия пункта выдачи на время и сокращения рабочего дня. Всё отслеживают камеры внутри помещения.
В самом пункте есть одно безопасное место, как рассказывает белгородка. Только и тут действует система штрафов. К тому же запускать туда пришедших за заказом людей нельзя. Иначе «штраф, а затем аннулируют ПВЗ». Некоторые клиенты также не соблюдают рекомендации по безопасности, по собственному решению, и скандалят с сотрудниками.
Как далее уточняет сотрудница, запрет поступил от «самого верхнего руководства ВБ». А вот собственники ПВЗ в Белгороде пытаются добиться сокращённого рабочего дня, «но всё без толку». Однако, как пишет девушка, те не только не берут во внимание просьбы, но и удаляют сообщения с ними либо просто игнорируют.
На комментарий всё-таки ответили. Ей сообщили, что предприятия сами определяют режим работы, а региональным оперштабом решено приостановить работу ТЦ, ярмарок, гипермаркетов. Но только с 14 по 18 марта. А вот с просьбой о сокращении рабочего дня порекомендовали обратиться к руководству. Хотя, как утверждает белгородка, на это главный офис никак не реагирует.
Сюда наша журналистка попала сразу после ракетной опасности и взрывов, которые застала на улице. В ПВЗ, которое посетила журналистка Бел.Ру, сотрудница рассказала, что во время ракетной опасности она уходит на дальний склад. В этом помещении нет окон. И оно также достаточно безопасно из-за несущих стен. А посетители, пришедшие за своими заказами, могут спокойно зайти туда же.
«Спасибо за переживания», — поблагодарила девушка.
Здесь ситуация произошла уже более интересная. После того, как девушки услышали вопрос, они стали беспокойно переглядываться. Заволновались. На заданные вопросы одна из девушек ответила встречным вопросом:
«Такие жалобы есть по городу?»
С подобными ситуациями, делится она, в их ПВЗ всё, на самом деле, проще. Помещение — квартирного типа. Безопасное место без остекления есть. Белгородцы, приходящие в пункт Wildberries, имеют возможность оперативно пройти туда. Сотрудница рассказала, что уже были случаи, когда люди с маленькими детьми прятались вместе с сотрудниками, ожидая отмену ракетной опасности в Белгороде.
Здесь, как оказалось, находится не только ПВЗ Wildberries, но и «Яндекс.Маркета». После пятницы, на прошлой неделе, ответственный за пункт собственник запросил разрешение на сокращение рабочего дня. Как уточнила девушка, «Яндекс» оказался лояльнее и оперативнее, а в Wildberries дали разрешение немного позже.
Самым ближайшим местом, в котором при ракетной опасности нет угрозы жизни и здоровью, также является склад. Да, в оборудованное укрытие сотрудники не уходят, т. к. до него добираться небезопасно. Все они находятся на достаточно отдалённом расстоянии от пункта выдачи. Гости без проблем тоже проходят на склад-укрытие.
«Всё нормально. Люди заходят с нами сразу. От окон при этом стараемся держаться подальше, потому что покинуть помещение мы не можем. И бежать ещё куда-то нам в принципе-то некуда. Все ближайшие укрытия от нас далеко. Мы просто не успеем», — ответила женщина.
Журналистке Бел.Ру работница ПВЗ рассказала, что, на самом деле, боится разглашать какую-либо информацию и адреса отделений Wildberries, т. к. их просто могут закрыть.
«Как было в прошлом году из-за „бунта“ собственников. Когда компания ввела оферту, которая запрещает как-либо разглашать информацию или то, что происходит на пунктах выдачи/складах. А также до этого на многие ПВЗ по России накладывали необоснованные штрафы до 500 тысяч рублей за бракованные товары», — уточнила она.
Точек, находящихся под контролем ответственного за пункт, в котором работает девушка, по Белгороду довольно много. Вместе с ним сотрудники обращались к руководству несколько раз:
«Но каждое сообщение просто удалялось. Также нам ответили, что для того, чтобы официально у всех сократили время работы, нужен документ, подтверждающий опасность или военное положение. В данный же момент, кроме рекомендаций МЧС, ничего нет. И потому сократить не могут. Исходя из моих наблюдений, часть городских ПВЗ сократили время работы (на 1 час) в тех случаях, когда рядом падал снаряд либо осколки. Такие моменты максимально непредсказуемы. И нельзя понять, когда и куда упадёт».
Девушка рассказала, что большая часть отделений Wildberries в Белгороде принадлежит одному ИП. Её близкий знакомый работает под руководством именного этого собственника. Он рассказал ей, что на данных пунктах рабочий день с большой вероятностью не сократят.
«Время работы на пунктах сократили выборочно, и их можно посчитать на пальцах. Чем это поможет — неизвестно», — пишет белгородка.
Наша журналистка также узнала её мнение по поводу ответов сотрудников других ПВЗ. Особенно интересовал вопрос о том, почему заволновались одни из опрошенных девушек.
— Как вы считаете, может ли это быть из-за камер на пункте выдачи?
— Очень вероятно. Мой собственник сильно испугался, когда узнал, что я рассказала, но не выдавала никаких данных о конкретном ПВЗ. И в тот же момент он поведал мне о тех самых «бунтах», о которых говорила выше.
Достоверно неизвестно, попались ли на пути журналистки те самые пункты, собственники которых добились улучшения условий работы своих сотрудников в непростой обстановке, или работники Wildberries действительно не могут говорить об этом.
В прошлом году, также весной, в интернете и новостях всё чаще стала появляться информация о том, что сотрудники пунктов выдачи Wildberries планируют провести массовую забастовку, начиная с 15 марта, и временно закрыть свои отделения в России. Журналисты Бел.Ру решили узнать, актуально ли это в пунктах Белгорода. Однако и тогда сотрудники отвечали отрицательно. Мол, слышат в первый раз. И только одна девушка немного позже поделилась, что о подтверждениях этому узнала в тот же вечер.