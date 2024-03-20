Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:31

Published Сегодня, 15:31

Modified Сегодня, 15:33

Updated Сегодня, 15:33

Работа

Сотрудники «Фортуна-Авто» заявили, что их заставляют уволиться без компенсаций

20 марта 2024, 15:31
Фото: 1MI
Работа
Сотрудник ООО «Фортуна-Авто» в Белгороде попросил помощи. Работники компании по указанию начальства должны якобы уволиться по собственному желанию. Причём люди, как сообщается, никаких компенсационных выплат не получат.

Под постом Вячеслава Гладкова в социальных сетях один из сотрудников ООО «Фортуна — Авто» оставил комментарий. В нём он рассказал, что всем трудоустроенным в компании поступило распоряжение написать заявление на увольнение по собственному желанию. И датировать его от 14 марта. Без «компенсаций и последующего трудоустройства».

Белгородец также указал, что во время ракетной опасности, кроме коридора, работникам спрятаться негде. Он обратился с просьбой принять какие-либо меры, чтобы им помогли с этой проблемой.

«Сейчас все жители приграничной зоны находятся в сложной ситуации и в зоне риска. А теперь вдобавок могут остаться без работы, без компенсации для поиска новой работы или для переезда в другой регион», — пишет он.

Мэрия Белгорода ответила на комментарий и попросила контактные данные написавшего данный комментарий белгородца. Другие жители Белгородской области поддержали сотрудников «Фортуна-Авто» и порекомендовали заявления не писать, а подождать.

Журналистка Бел.Ру попыталась дозвониться до организации по всем пяти номерам, указанным в открытом доступе. Однако никто на звонок не ответил. А один из контактов, как оказалось, принадлежит совершенно другой компаний.

Ранее с просьбой о помощи обращалась и одна из сотрудниц белгородского ПВЗ Wildberries. Девушка написала, что при ракетной опасности рекомендации МЧС соблюсти просто невозможно, потому что главный офис запрещает покидать рабочее место. При отсутствии в 15 минут — большой штраф. То же касается и руководства пункта. Белгородка также уточнила, что о «внутренней кухне» любой из точек распространяться им запрещено. Журналистка Бел.Ру посетила несколько ПВЗ компании, чтобы получить комментарии работников. Ситуация оказалась неоднозначной.

«Всё без толку»: в Белгороде жизни сотрудников Wildberries подвергают опасности?
Узнать подробнее
Читайте также:
Город с последствиями: вид Белгорода меняется после обстрелов931 жилой объект пострадал: с какими последствиями прошла неделя обстрелов БелгородаКуда белгородские подростки могут пойти на подработку во внеурочное время и каникулы?
#Город#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Жители#Сотрудники#Увольнение#Трудоустройство#Новости Белгорода#Компенсации#Белгород#Вячеслав Гладков#Татьяна Лукащева#Меры безопасности#Проблема#Ракетная опасность
Подпишитесь
Двое мужчин погибли, ещё двое ранены, а женщина может быть под завалами пищеблока
Сегодня, 14:16
В результате обстрела Белгорода погиб супруг бывшего главного редактора Бел.Ру
Сегодня, 12:57
«Мы это сделаем». Путин пообещал обеспечить безопасность в Белгородской области
Сегодня, 10:57
«Всё без толку»: в Белгороде жизни сотрудников Wildberries подвергают опасности?
Сегодня, 13:32
Город сильно опустел: военкор опубликовал видео из приграничного Грайворона
Сегодня, 14:37
Что входит в продуктовый набор для жителей приграничья и как его получить?
Сегодня, 14:20
"