Сотрудники «Фортуна-Авто» заявили, что их заставляют уволиться без компенсаций

Ранее с просьбой о помощи обращалась и одна из сотрудниц белгородского ПВЗ Wildberries. Девушка написала, что при ракетной опасности рекомендации МЧС соблюсти просто невозможно, потому что главный офис запрещает покидать рабочее место. При отсутствии в 15 минут — большой штраф. То же касается и руководства пункта. Белгородка также уточнила, что о «внутренней кухне» любой из точек распространяться им запрещено. Журналистка Бел.Ру посетила несколько ПВЗ компании, чтобы получить комментарии работников. Ситуация оказалась неоднозначной.