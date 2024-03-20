Сотрудники «Фортуна-Авто» заявили, что их заставляют уволиться без компенсаций

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Под постом Вячеслава Гладкова в социальных сетях один из сотрудников ООО «Фортуна — Авто» оставил комментарий. В нём он рассказал, что всем трудоустроенным в компании поступило распоряжение написать заявление на увольнение по собственному желанию. И датировать его от 14 марта. Без «компенсаций и последующего трудоустройства».
Белгородец также указал, что во время ракетной опасности, кроме коридора, работникам спрятаться негде. Он обратился с просьбой принять какие-либо меры, чтобы им помогли с этой проблемой.
«Сейчас все жители приграничной зоны находятся в сложной ситуации и в зоне риска. А теперь вдобавок могут остаться без работы, без компенсации для поиска новой работы или для переезда в другой регион», — пишет он.
Мэрия Белгорода ответила на комментарий и попросила контактные данные написавшего данный комментарий белгородца. Другие жители Белгородской области поддержали сотрудников «Фортуна-Авто» и порекомендовали заявления не писать, а подождать.
Журналистка Бел.Ру попыталась дозвониться до организации по всем пяти номерам, указанным в открытом доступе. Однако никто на звонок не ответил. А один из контактов, как оказалось, принадлежит совершенно другой компаний.
Ранее с просьбой о помощи обращалась и одна из сотрудниц белгородского ПВЗ Wildberries. Девушка написала, что при ракетной опасности рекомендации МЧС соблюсти просто невозможно, потому что главный офис запрещает покидать рабочее место. При отсутствии в 15 минут — большой штраф. То же касается и руководства пункта. Белгородка также уточнила, что о «внутренней кухне» любой из точек распространяться им запрещено. Журналистка Бел.Ру посетила несколько ПВЗ компании, чтобы получить комментарии работников. Ситуация оказалась неоднозначной.