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Скорая помощь

Чиновники не могут решить, какая на самом деле зарплата у водителей скорых

4 апреля 2024, 14:36
Фото: 1MI
Скорая помощь

В Орловской области произошла неразбериха с зарплатами водителей скорых

Министр здравоохранения Саратовской области заявил, что положение местных водителей в плане зарплаты лучше, чем в Орле. Однако выяснилось, что зарплата у орловских водителей может быть больше, чем у саратовских. Подробности пишет «Орелtimes».

В марте этого года на совещании облдумы Саратовской области местный министр здравоохранения Олег Костин заявил, что зарплата у водителей скорой помощи в их области нормальная, по сравнению, к примеру, с Орловской областью.

Позже сопартиец Андрей Клычков усомнился в этой информации и связался с Орловской областью, где ему заявили, что в начале года средняя зарплата водителей была от 40 до 45 тыс. рублей, рассказывает издание.

«Нас несколько ввели в заблуждение. Мы отстаём от такого маленького региона, как Орловская область», — отметил Андрей Клычков.

Позже выяснилось следующее: на мартовском заседании профильного комитета орловского облсовета и. о. руководителя депздрава Владимир Николаев со ссылкой на главврача Станции скорой медпомощи сообщал, что в декабре зарплата водителей составляла 35 тыс. рублей. Подчёркивается, что в декабря так же бывают дополнительные выплаты.

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#Общество#Медицина#Зарплата#Водители#Скорая помощь#Орловская область#Алина Харина#Скорая медицинская помощь
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