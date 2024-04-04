Чиновники не могут решить, какая на самом деле зарплата у водителей скорых

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
В марте этого года на совещании облдумы Саратовской области местный министр здравоохранения Олег Костин заявил, что зарплата у водителей скорой помощи в их области нормальная, по сравнению, к примеру, с Орловской областью.
Позже сопартиец Андрей Клычков усомнился в этой информации и связался с Орловской областью, где ему заявили, что в начале года средняя зарплата водителей была от 40 до 45 тыс. рублей, рассказывает издание.
«Нас несколько ввели в заблуждение. Мы отстаём от такого маленького региона, как Орловская область», — отметил Андрей Клычков.
Позже выяснилось следующее: на мартовском заседании профильного комитета орловского облсовета и. о. руководителя депздрава Владимир Николаев со ссылкой на главврача Станции скорой медпомощи сообщал, что в декабре зарплата водителей составляла 35 тыс. рублей. Подчёркивается, что в декабря так же бывают дополнительные выплаты.