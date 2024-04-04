Чиновники не могут решить, какая на самом деле зарплата у водителей скорых

В Орловской области произошла неразбериха с зарплатами водителей скорых

Министр здравоохранения Саратовской области заявил, что положение местных водителей в плане зарплаты лучше, чем в Орле. Однако выяснилось, что зарплата у орловских водителей может быть больше, чем у саратовских. Подробности пишет «Орелtimes».