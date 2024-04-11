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Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

У белгородцев оказались не слишком завышенные требования к зарплатам

Какую зарплату хотят получать белгородцы?

11 апреля 2024, 12:19
Фото: Изображение Midjourney

У белгородцев оказались не слишком завышенные требования к зарплатам

В среднем жители региона рассчитывают на зарплату в 50 тыс. рублей. Такие данные представила служба исследований сервиса по поиску работы hh.ru. Специалисты проанализировали мартовские резюме жителей ЦФО.

Средняя ожидаемая зарплата жителей ЦФО в марте составила 80 тыс. рублей. Это на 26% больше, чем по стране. В России показатель составил 63,7 тыс. рублей.

У жителей Белгородской области оказались средние зарплатные ожидания. В марте белгородцы в основном рассчитывали на зарплату в 50 тыс. рублей. Это на 21% ниже, чем в среднем по стране.

Аналогичные желания от зарплаты оказались у жителей соседних Курской, Воронежской и Липецкой областей. А в Тамбовской области соискатели ожидают от работодателей зарплату в 45 тыс. рублей — на 26% ниже, чем в среднем по стране.

Самые большие желаемые зарплаты оказались у жителей Москвы и Московской области — соискатели планируют зарабатывать в среднем по 90 тыс. и 71,9 тыс. рублей соответственно.

Предлагаемая зарплата в Белгородской области оказалась ниже средней по стране и в ЦФО
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