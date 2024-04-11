Какую зарплату хотят получать белгородцы?

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Средняя ожидаемая зарплата жителей ЦФО в марте составила 80 тыс. рублей. Это на 26% больше, чем по стране. В России показатель составил 63,7 тыс. рублей.
У жителей Белгородской области оказались средние зарплатные ожидания. В марте белгородцы в основном рассчитывали на зарплату в 50 тыс. рублей. Это на 21% ниже, чем в среднем по стране.
Аналогичные желания от зарплаты оказались у жителей соседних Курской, Воронежской и Липецкой областей. А в Тамбовской области соискатели ожидают от работодателей зарплату в 45 тыс. рублей — на 26% ниже, чем в среднем по стране.
Самые большие желаемые зарплаты оказались у жителей Москвы и Московской области — соискатели планируют зарабатывать в среднем по 90 тыс. и 71,9 тыс. рублей соответственно.