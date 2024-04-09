Предлагаемая зарплата в Белгородской области оказалась ниже средней по стране и в ЦФО

Самые высокие зарплаты в ЦФО готовы были платить работодатели в Москве — 87,9 тыс. рублей, что на 37% больше, чем предложения в стране. На втором месте оказалась Московская область с предложением в 70,4 тыс. рублей — на 10% выше, чем по стране. Исследователи отмечают, что во всех регионах ЦФО, кроме столицы и Московской области, предлагаемые зарплаты ниже среднероссийских.