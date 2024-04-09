Предлагаемая зарплата в Белгородской области оказалась ниже средней по стране и в ЦФО

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Средняя предлагаемая зарплата по итогам марта в России составила 64,1 тыс. рублей. В Центральном федеральном округе (ЦФО) показатель оказался выше — 73,7 тыс. рублей.
В Белгородской области средняя предлагаемая в вакансиях зарплата в марте составила 52,4 тыс. рублей, что на 18% ниже, чем в целом по стране. Регион находится на десятом месте в ЦФО по уровню предлагаемых доходов.
Для сравнения: в Воронежской области в среднем соискателям предлагали зарплату в 54,5 тыс. рублей — это на 15% ниже средней по стране. В Липецкой области будущим работникам в среднем обещали зарплату в 51 тыс. рублей — показатель на 20% ниже среднего по стране.
В Курской области работникам предлагали зарплату в размере 49,6 тыс. рублей — на 23% ниже средней по стране. Аналогичная ситуация — в Тамбовской области. Предлагаемый доход там на 23% ниже, чем в среднем по стране.
Самые высокие зарплаты в ЦФО готовы были платить работодатели в Москве — 87,9 тыс. рублей, что на 37% больше, чем предложения в стране. На втором месте оказалась Московская область с предложением в 70,4 тыс. рублей — на 10% выше, чем по стране. Исследователи отмечают, что во всех регионах ЦФО, кроме столицы и Московской области, предлагаемые зарплаты ниже среднероссийских.